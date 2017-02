Câinii comunitari, capturati «la normã»

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

Reactiile publice vehemente din ultima perioadã, dar mai ales incidentele cauzate de cainii fãrã stãpan de pe strãzile Barladului i-au pus la treabã pe alesii locali. Acestia au modificat contractul pe care il au cu ONG-ul care se ocupã de capturarea patrupedelor, obligand-ul sã captureze cel putin 40 de caini lunar, dar si sã se asigure cã cele 400 de locuri disponibile in padocuri vor fi pline in permanentã. Initiativa legislativã localã a primit votul favorabil al consilierilor locali in prima sedintã ordinarã din aceast an. Practic, primarul orasului, Dumitru Boros, a initiat proiectul care obligã responsabilul cu prinderea cainilor fãrã stãpan atat la presiunea localnicilor, cat si a mass-media, care a relatat in mai multe randuri incidente grave cauzate de aceste animale. Prin urmare, de la 1 februarie Asociatia ßSeelen fur Seelchen’ Barlad, va trebuie sã captureze un numãr de caini comunitari cel putin egal cu numãrul adoptiilor, dar nu mai putin de 40 in fiecare lunã. Totodatã, s-a modificat si prevederea contractualã dintre pãrti care lãsase ßin aer’ gradul de umplere a padocurilor, astfel cã, panã la sfarsitul lunii martie trebuie asiguratã umplerea la refuz a padocurilor, care numãrã acum 400 de locuri. ßEste o problemã extrem, extrem de gravã a orasului, in fata cãreia nu mai avem voie sã stãm cu mainile in san. De ce stau cainii pe stradã cand padocurile sunt goale? În plus, cred cã 40 de caini capturati lunar nu ar trebui sã fie o problemã, mai ales cã padocurile pot face fatã’, a spus primarul Boros. Totodatã, noua prevedere legislativã adoptatã mai prevede si obligativitatea ONGului de a captura cainii fãrã stãpan doar in prezenta unui reprezentant al primãriei.