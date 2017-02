Bunuri de 3.600 lei fãrã documente, descoperite la SPF Berezeni

joi, februarie 23, 2017, 3:00

În data de 21 februarie, in intervalul orar 11.00 – 16.00, politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni au desfãsurat o misiune specificã de supraveghere si control in zona de responsabilitate. În cadrul actiunii, in jurul orei 12.30, au oprit in trafic, pentru control, pe raza localitãtii de frontierã Berezeni, o autoutilitarã marca Volkswagen Transporter inmatriculatã in Romania, condusã de M.M., in varstã de 24 de ani, cetãtean roman. În urma controlului specific efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontierã au descoperit diferite bunuri destinate comercializãrii (pãturi, valuri de panzã si finet, lenjerii), pentru care tanãrul nu avea documente de provenientã si transport. Politistii de frontierã l-au sanctionat contraventional pe M.M. cu amendã in cuantum de 1.000 lei si au ridicat bunurile in valoare totalã de 3.600 lei in vederea confiscãrii, acestea fiind introduse in camera de corpuri delicte a STPF Vaslui.