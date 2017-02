Bugetul pe 2017, în chinurile facerii

joi, februarie 23, 2017, 3:00

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a intrat în febra pregãtirilor bugetului pentru anul 2017. Sãptãmâna viitoare, vor fi transferate cãtre unitãtile administrativteritoriale sumele defalcate din TVA si cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru ca toate comunitãtile sã îti poatã întocmi bugetele locale. Excedentul bugetar din anul 2015, în sumã de 13,2 milioane lei, va fi utilizat pentru betonarea unor drumuri (Chitoc, Rafaila, Mãlusteni, Deleni) si spre centrul de zi al Spitalului Judetean de Urgentã.

Încã de la ultima sedintã extraordinarã a CJ, consilierii judeteni au fost informati cã directiile de specialitate lucreazã la schitarea principalelor directii de alocare a fondurilor pentru 2017. Un lucru de care trebuie tinut cont la intocmirea bugetelor locale este majorarea salariilor functionarilor publici din administratia localã. Astfel, in cadrul anvelopei financiare, cresterea cheltuielilor de personal va fi mai mare comparativ cu alti ani. ‘Am inceput discutiile pentru bugetul local al judetului. Sunt multe probleme sensibile, pe care cãutãm sã le rezolvãm prin alocãrile financiare destinate echilibrãrii bugetelor locale’, a spus Dumitru Buzatu. La randul lui, Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, a subliniat cã se are in vedere repartizarea sumelor care tin de cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. ‘Vom da drumul acestor sume cãtre comunitãtile locale, pentru a putea la randul lor sã isi intocmeascã bugetele. Avem un excedent financiar din anul 2015, pe care il vom utiliza la sectiunea de dezvoltare. O sumã de 16 milioane de lei am folosit-o in anul 2016, iar pentru acest an mai avem 13,2 milioane de lei’, a spus Ciprian Trifan. Banii vor fi orientati cu precãdere cãtre centrul de zi din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui si spre betonarea unor drumuri judetene. În ceea ce priveste Spitalul de Urgentã, CJ are un acord cu Directia de Sãnãtate Publicã pentru a fi realizate o serie de lucrãri, astfel incat sã fie evitate eventualele probleme in ceea ce priveste autorizarea spitalului. În ceea ce priveste drumurile, ‘(…) sunt segmente unde nu avem posibilitatea obtinerii altor linii de finantare, asa cã vom folosi doar veniturile proprii. Este vorba despre aceste drumuri care se preteazã la beton, nu la lucrãri de asfaltare. Evident, avem in atentie si alte drumuri pe care vom interveni. Tot pentru a da drumul mai repede proiectelor de investitii, vom demara o operatiune de cadastrare a tuturor drumurilor din judet’, a explicat Ciprian Trifan. Astfel, este vizat pentru a fi betonat drumul care duce spre Scoala Chitoc, rampa de la Rafaila, rampa de la Mãlusteni, segmentul de drum dintre Deleni – Zinca.