Bugetarii încã mai sperã la tichetele de vacantã

Gheorghe Ochianu, liderul Sindicatului din Consiliul Judetean Vaslui, nu a uitat de voucherele de vacantã, desi OUG nr. 9/2017 care prevede acordarea acordarea acestora a fost suspendatã panã la data de 30 iunie 2017. ‘Din anul 2009 aceaste drepturi se tot amanã. Un voucher de vacantã are valoarea unui salariu minim brut pe economie. Asteptãm jumãtatea acestui an sã vedem ce se va intampla cu aceastã lege’, a spus Gheorghe Ochianu. Desi primul act normativ referitor la tichetele de vacantã a fost emis incã din anul 2009, bugetarii nu au primit niciodatã sprijinul financiar promis. De fiecare datã dupã ce a fost emisã o lege care fãcea referire la acordarea tichetelor de vacantã, mãsura a fost blocatã, ulterior, de alte legi care reglementau salarizarea personalului bugetar. Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a declarat cã incepand de la 1 iulie, fiecare bugetar va primi un tichet electronic de vacantã la valoarea unui salariu minim pe economie, pe care il va putea cheltui oricand in tarã. Conform legislatiei actuale, angajatii din mediul privat sau de stat pot primi vouchere de vacantã in limita a sase salarii minim brute. Aceste tichete sunt suportate integral de angajator si pot fi folosite doar in Romania. ‘Trebuie creat un program, pentru cã noi vrem sã dãm in sistem online aceste tichete de vacantã, sã nu le mai facem ca tichetele de masã, unde trebuie licitatie pentru firmele care trebuie sã le facã, comision etc. Noi, acum, trebuie sã facem procedura, pentru cã, de fapt, asta este problema’, spunea Mircea Dobre.