Bãtrânul care, de fricã, si-a ucis fiul, mort înainte de începerea procesului

Judecãtorii Tribunalului Vaslui au dispus incetarea, ca urmare a decesului pesoanei acuzate, a procesului penal in cazul lui Stefan Cazacu, din comuna Alexandru Vlahutã, acuzat de omor, proces ce urma sã inceapã pe rolul acestei instante. Bãrbatul de 80 de ani era cercetat in libertate dupã ce, in dimineata zilei de 12 iunie 2016 isi ucisese, cu o loviturã de cutit aplicatã in inimã, fiul, Marian, in varstã de 49 de ani. Nu atat varsta ucigasului, cat mai ales circumstantele producerii tragediei i-au determinat pe procurori sã nu impunã nicio mãsurã privativã de libertate asupra ucigasului. Victima, Marian Cazacu, obisnuia sã consume des bãuturi alcoolice, in special dupã ce, in urmã cu 7 ani, fusese pãrãsit de sotie, si de fiecare datã se ‘descãrca’ bãtandu-si pãrintii, uneori chiar si cand era treaz, si amenintandu-i cu moartea. Bãtranii, care locuiau in aceeasi curte cu fiul lor, erau atat de terorizati incat, cand stiau cã acesta este acasã, nu indrãzneau sã iasã din locuintã si- si fãceau nevoile intr-o cutiutã. La cateva zile dupã alegerile locale din iunie 2016, bãut fiind, Marian Cazacu a cãutat iar motiv de scandal, si la acuzat pe tatãl sãu cã ar fi votat candidatii PSD, in loc de cei ai PNL, asa cum ii ceruse. Mai mult, a pus mana pe o secure cu care a incercat sã-si loveascã tatãl, pe care l-a urmãrit cand acesta a incercat sã se refugieze in bucãtãria proprie. Speriat, bãtranul in varstã de 80 de ani a pus mana pe un cutitas de bucãtãrie, cu o lamã de 11 cm, pe care, de fricã, l-a implantat in pieptul fiului sãu. Cand victima a cãzut, mosul l-a tarat in pat, sperand cã rana nu a fost prea gravã, insã douã ore mai tarziu si-a gãsit fiul mort in pat, drept pentru care a anuntat politia. Stefan Cazacu si-a recunoscut fapta si urma sã fie trimis in judecatã pentru sãvarsirea infractiunii de omor, riscand o pedeapsã cuprinsã intre 10 si 20 de ani de inchisoare, in loc, avand parte insã acum doar de justitia divinã!