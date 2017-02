Bãtrânã arsã de vie în casã, la Tanacu

luni, februarie 27, 2017, 3:00

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui si membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã au intervenit, in cursul noptii de vineri spre sambãtã, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o casã din Tanacu. În jurul orei 00.20, un apel sosit in dispeceratul comun ISU – SAJ a anuntat cã in localitatea mentionatã arde o casã iar in interiorul acesteia existã posibilitatea sã se afle proprietara locuintei. Imediat, au fost alertate fortele de interventie ale Detasamentului Vaslui, precum si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã din localitate. La fata locului s-au deplasat o autospecialã de lucru cu apã si spumã cu sase subofiteri si o ambulantã SMURD cu echipaj de terapie intensivã mobilã. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta generalizat la intreaga locuintã, construitã din pãmant, si la acoperisul pe structurã din lemn si invelitoare din tablã, pe o suprafatã de circa 100 mp. Din nefericire, dupã lichidarea incendiului, a fost gãsit trupul carbonizat al proprietarei, o bãtranã in varstã de 81 de ani. Flãcãrile au distrus locuinta in totalitate, cu toate bunurile din interiorul celor trei camere (mobilier, aparaturã electrocasnicã, materiale textile, documente si altele), cel mai probabil imprejurarea determinantã care a condus la producerea incendiului a fost jarul cãzut din sobã.