Bârlãdenii pot fi martori la «exportul» de maidanezi în Germania

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

În timp ce autoritãtile locale din Bârlad spun cã au solutii pentru eradicarea celui mai mare „flagel” local – câinii comunitari -, localnicii se plâng tot mai des cã nu mai suportã numãrul în crestere al patrupedelor care circulã slobode de pe strãzile orasului. „Se lucreazã, aveti rãbdare!”, este îndemnul responsabililor, care au anuntat cã, numai în aceastã lunã, au fost capturati 40 de maidanezi, din care 14 numai în ultimele patru zile.

Peste mai putin de o sãptãmanã, mai exact panã vineri, 24 februarie, urmare a semnalelor de neincredere lansate de barlãdenii exasperati de numãrul mare de maidanezi de pe strãzi, reprezentantii asociatiei care se ocupã de capturarea si adoptia lor a lansat public o invitatie: asistarea la momentul adoptiei. Adicã la momentul in care spre Germania vor pleca 40 de caini, selectati de partenerii germani ai Asociatiei ‘Seelen fur Seelchen’. Asta pentru cã foarte multi barlãdeni au acuzat cã nu cred cã numãrul de adoptii lunare este cel real, comunicat de asociatie. ßVorbim despre o problemã apãsãtoare pentru oras! Ca atare, o tratãm cu toatã responsabilitatea! Le spun cetãtenilor Barladului cã, asa cum am anuntat, am fãcut verificãri la partenerul care se ocupã cu cainii comunitari si totul este in regulã. Cine doreste, poate veni sã vadã, pe 24 februarie, la ora 08.00, cum pleacã un nou transport de adoptii, spre Germania’, a declarat un responsabil din Primãria Barlad. Autoritãtile nu acceptã nici in ruprul capului ideea cã anumite persoane ar putea aduce in oras, din alte localitãti, caini comunitari, motiv pentru care reitereazã faptul cã rãmane in vigoare recompensa de 500 de lei pentru oricine aduce dovezi concrete (foto/video) in acest sens. În prezent, din cele 250 de locuri disponibile in noul padoc al orasului (cel vechi avand disponibile doar 140 de locuri) 135 sunt ocupate, iar panã la sfarsitul lunii acesta va fi ßplin ochi’, potrivit prevederilor noului contract dintre primãrie si asociatia responsabilã.