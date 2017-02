Banii pentru drumuri, împãrtiti în mod egal între primãrii

marți, februarie 28, 2017, 3:00

Prin bugetul de stat pentru anul 2017, judetului Vaslui i s-a alocat suma de 12,506 milioane lei, destinati întretinerii si reabilitãrii drumurilor comunale, aproape o treime din sumã fiind împãrtitã de Consiliul Judetean unitãtilor administrativteritoriale vasluiene. Dat fiind cã nevoile la acest capitol sunt de sapte ori mai mari, pentru a nu stârni nemultumiri, toate primãriile, cu exceptia a sase comune, care nu au în administrare drumuri comunale, vor primi aceeasi sumã, 50.000 lei. Restul de bani, 8,556 milioane lei, vor fi folositi ce CJ Vaslui pentru întretinerea si reabilitarea celor 938 km de drumuri judetene din administrare.

De ani de zile, in ciuda unor proiecte cu finantare nerambursabilã sau a sumelor alocate din bugetul propriu al primãriilor ori primite de la judet in acest sens, reteaua de drumuri judetene si comunale rãmane in suferintã, principalul motiv fiind lipsa banilor. Astfel se explicã, de exemplu, cã, in anul 2017, jumãtate din reteaua de drumuri judetene de pe teritoriul judetului Vaslui, de 938 de kilometri, nu este asfaltatã. Nu mai putin de 293 kilometri de drumuri judetene sunt doar pietruite, alti 175 kilometri fiind din pãmant. Cat despre drumurile comunale sau sãtesti, situatia este chiar mai gravã, pentru reabilitarea acestora fiind necesarã, conform solicitãrilor fãcute de primãrii, nu mai putin de 87,54 milioane lei. În acest an, guvernul a alocat judetului Vaslui in acest scop, de la bugetul de stat, suma de 12,506 milioane lei, sumã de 7 ori mai micã decat cea solicitatã de primãrii. Chiar si asa, aceastã sumã este cu aproape 20% mai mare decat cea primitã anul trecut de judetul Vaslui pentru intretinerea, repararea si reabilitarea drumurilor judetene si comunale, si este, din acest punct de vedere, una dintre cele mai mari din tarã alocatã de guvern in acest an. Aproape o treime din cei peste 12,5 milioane lei, respectiv 3,95 milioane lei, vor fi impãrtiti de CJ Vaslui cãtre celelalte unitãti administrativ teritoriale din judet, fiecare comunã sau oras primind sumã egalã, cate 50.000 lei, cu exceptia a 6 comune (Berezeni, Ciocani, Deleni, Iana, Ivesti si Perieni), care nu au in administrare drumuri comunale. Chiar si cele 5 orase si municipii, Negresti, Murgeni, Husi, Barlad sau Husi, vor primi la fel, cate 50 mii lei. Conform estimãrilor, sumele care se vor acorda UATurilor pentru drumuri nu vor fi mai mari nici in urmãtorii 3 ani, asa cã primãriile vor trebui sã gãseascã noi solutii si fonduri pentru intretinerea si reabilitarea drumurilor comunale. Cat priveste restul banilor, 8,556 milioane lei primiti de la bugetul de stat pentru drumuri, acestia vor fi folositi de CJ pentru intretinerea si reabilitarea drumurilor judetene. Suma nu este nici pe departe de ajuns, catã vreme, in acest an, CJ Vaslui are in derulare nu mai putin de 6 proiecte de reabilitare a unor drumuri judetene cu finantare de la buget local, la care se adaugã marele proiect de reabilitare a drumului strategic care uneste Barladul de Codãesti, trecand prin 8 comune, si pentru care se sperã obtinerea de finantare europeanã nerambursabilã. Împãrtirea propusã de CJ urmeazã a fi aprobatã de consilierii judeteni in sedinta programatã azi, 28 februarie.