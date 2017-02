Bani pentru învãtãmânt de calitate

joi, februarie 2, 2017, 3:00

Guvernul a majorat, cu aproape 20%, costul standard pe elev sau prescolar din învãtãmântul preuniversitar, indicator pe baza cãruia se alocã de la bugetul de stat banii necesari pentru plata salariilor personalului didactic si nedidactic, si pentru finantarea cheltuielilor cu pregãtirea profesionalã, a cheltuielilor cu evaluarea periodicã a elevilor, precum si a celor pentru bunuri si servicii. Acest lucru va duce, în opinia conducerii ISJ Vaslui, la cresterea calitãtii actului de învãtãmânt. Mai mult, se creazã astfel conditiile pentru abrogarea OUG 99/2016 a guvernului Ciolos, prin care a fost amânatã pânã în luna martie, majorarea cu 15% a salariilor personalului didactic si auxiliar, aprobatã anterior, de Parlament.

Costul standard per elev sau prescolar pentru invãtãmantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2017, va creste de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, potrivit a douã hotãrari adoptate in sedinta de miercurea trecutã a Guvernului. Pe baza costului standard per elev/prescolar se alocã finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora pentru unitãtile de invãtãmant. Nu sunt incluse in aceastã categorie cheltuielile pentru alocatii pentru transportul la si de la locul de muncã, precum si cheltuielile salariale in naturã. Tot pe baza costului standard se acoperã, de la bugetul de stat, finantarea cheltuielilor cu pregãtirea profesionalã, a cheltuielilor cu evaluarea periodicã a elevilor, precum si a celor pentru bunuri si servicii. Cheltuielile cu pregãtirea profesionalã includ si cheltuielile legate de formarea continuã si evaluarea personalului din unitãtile de invãtãmant preuniversitar particular si confesional acreditat. Costul standard per elev este diferentiat, in functie de unitatea de invãtãmant, coeficientii de diferentiere fiind stabiliti in functie de tipul unitãtii de invãtãmant, grãdinitã, scoala gimnazialã, liceu teoretic, scoalã profesionalã, colegiu, numãrul de elevi inscrisi si mediul urban/rural. Concret, costul standard per elev din invãtãmantul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) in 2017 este stabilit la 330 lei/an, la care se aplicã coeficientii de diferentiere, in mare, cresterea aprobatã pentru anul 2017, fiind de circa 20% a bugetului pentru invãtãmant destinat judetului Vaslui. ‘Cresterea intr-un procent atat de semnificativ a costului standard pe elev era necesarã, pe de o parte, pentru acoperirea majorãrilor salariale a persoalului didactic si nedidactic atat cele de anul trecut, cat si cele deja aprobate pentru acest an. Cea mai mare parte a acestor fonduri sunt destinati insã pentru imbunãtãtirea actului de invãtãmant, respectiv atat pentru dotarea scolilor si grãdinitelor cu material didactic, dar si pentru o mai bunã pregãtire profesionalã a cadrelor didactice. Este un lucru extraordinar, avand in vedere cã, cu totii, noi, cei din invãtãmant, elevi sau pãrinti, ne dorim un invãtãmant de calitate, pe mãsura exigentelor actuale’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Trebuie spus cã, pe final de mandat, in luna decembrie, Guvernul Ciolos a tinut sã facã o bucurie cadrelor didactice, amanand, pentru 1 martie, aplicarea Legii privind cresterea, cu 15%, a salariilor cadrelor didactice si a personalului auxiliar din invãtãmant. La urmãtoarea sedintã a noului guvern, se va lua in discutie abrogarea Ordonantei de Urgentã 99/22 decembrie 2016, care plafona, la nivelul lunii decembrie, salariile tuturor categoriilor de bugetari. Practic, Hotãrarea de Guvern luatã sãptãmana trecutã vine in intampinarea acestei preconizate majorãri salariale, dar si a celei care va urma in luna iunie, odatã cu adoptarea noii Legi a salarizãrii, promovatã de noul ministru al muncii, Olguta Vasilescu. Astfel, majorarea cu 15% a salariilor personalului din invãtãmant se va face incepand din luna februarie, in loc de martie, asa cum voia premierul tehnocrat.