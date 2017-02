Bani pentru apã curentã la sate

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent, pe site-ul propriu, variantele draft ale ghidurilor solicitantului aferente submãsurilor 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, 7.2 – Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã si 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Submãsura 7.2 este o realã oportunitate pentru UAT-urile care, din diverse motive, nu au reusit pânã acum accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, dar si pentru acelea care doresc extinderea retelelor de apã si canalizare ori a celei de drumuri comunale asfaltate.

În curand, s-ar putea deschide noi sesiuni de depunere de cereri de finan tare pentru dezvoltarea infrastructurii in mediul rural. AFIR a publicat varianta draft a Ghidurilor Solicitantului pentru submãsurile sM 4.3 componentele Agricolã si Irigatii, precum si schema de ajutor de stat aferentã sM 4.3 Silvic, sM 7.2 si sM 7.6. Potrivit documentelor, sprijinul nerambursabil pentru Submãsura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã este in valoare de maxim 1.000.000 euro/ comunã, pentru investitiile care vizeazã un singur tip de sprijin, respectiv infrastructurã de drumuri, apã sau apã uzatã, de 2.500.000 euro/ comunã, pentru investitii care vizeazã infiintarea infrastructurii de apã si apã uzatã si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri, si de 500.000 euro, pentru proiectele de infrastructura educationalã/socialã. Cea mai mare finantare, 4.000.000 euro, o pot primi proiectele colective, depuse de asociatii de dezvoltare intercomunitare din care fac parte exclusiv comune, care vizeazã mai multe comune, dar fãrã a depãsi valoarea maximã/comunã/tip de sprijin. Pentru ONG-uri, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submã suri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi 200.000 euro, pentru proiectele de infrastructurã educationalã/socialã. În ceea ce priveste Submãsura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, sprijinul nerambursabil, pentru comune, va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi 500.000 euro. Pentru alte tipuri de beneficiari, sprijinul financiar acordat in cadrul acestei submãsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi 200.000 euro. Pentru Submãsura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – componenta de irigatii, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi 1 mi lion de euro/proiect, pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune, si 1,5 milioane euro/ proiect, pentru amenajarea de irigatii aferente statiilor de pompare si repom pare.