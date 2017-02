Aurul si argintul antic al României, expus la Bârlad

vineri, februarie 24, 2017, 3:00

Muzeul ‘Vasile Parvan’ Barlad are privilegiul de a gãzdui, in perioada 5 martie – 23 aprilie, cea mai mare si valoroasã expozitie organizatã in Romania in ultimele decenii. Niciodatã nu au mai fost adunate la un loc atat de multe si valoroase bunuri de patrimoniu. Este vorba de peste 1.000 de piese clasate in tezaur, provenite de la nu mai putin de 32 de muzee din tarã. Initiativa organizãrii acestei importante expozitii a apartinut Muzeului National de Istorie a Romaniei, care, in anul 2013, a demarat acest extraordinar proiect, cu dorinta declaratã de a face cat mai cunoscutã multitudinea de piese din metale pretioase descoperite de specialisti in ultimele douã veacuri. Din randul acestor valori, subliniazã Mircea Mamalaucã, directorul muzeului barlãdean, pot fi enumerate tezaurele de la Pietroasele – judetul Buzãu (Closca cu puii de aur), Grãdistea Muncelului – judetul Hunedoara (brãtãrile dacice), Bunesti Averesti – judetul Vaslui (diadema), Ostrovul Mare si Hinova – judetul Mehedinti, Cucuteni Bãiceni – judetul Iasi, Agighidol – judetul Tulcea, Peretu – judetul Teleorman, Sancrãieni – judetul Harghita, Constanta (Tomis), Histria, Harsova – judetul Constanta, Apahida, Cluj Someseni – judetul Cluj, Cugir, Blaj – judetul Alba etc. Practic, expozitia acoperã, prin intermediul pieselor prezentate, aproximativ 6000 de ani de istorie din acest areal geografic, respectiv din neolitic panã in perioada antichitãtii tarzii. La acest regal muzeografic este parte si Muzeul ‘Vasile Parvan’ cu obiecte de aur si argint, descoperite in urma cercetãrilor din asezarea si necropola de secol IV p. Chr. de la Barlad – Valea Seacã, cel mai mare sit cercetat in Europa, apartinand culturii Suntana de Mures – Cernjachov. Institutia barlãdean va fi cea de-a 16-a din Romania care are onoarea de a gãzdui acest amplu si valoroas eveniment, fiind muzeul din orasul cel mai mic in care expozitia va poposi, de asemenea fiind singurul care nu se aflã intr-o resedintã de judet. Acest lucru reprezintã, implicit, si o recunoastere a ceea ce s-a intamplat in aceastã institutie in cei peste 100 de ani de existentã, perioadã in care, prin cercetãrile si descoperirile realizate, muzeul barlãdean a contribuit substantial la dezvoltarea patrimoniului istoric si a stiintei romanesti. Vernisajul expozitiei este programat pentru duminicã 5 martie, ora 11.00, la sediul central al Muzeului si isi va inchide portile, pentru public, pe data de 23 aprilie a.c. Programul de vizitare este de marti – vineri, intre orele 8.00 – 16.00. ‘Toti cei care vor dori sã cunoascã cele mai reprezentative piese din metale pretioase, practic tezaurul istoric al Romaniei, rod a mai multor milenii de evolutie, sunt invitati sã profite de aceastã unicã oportunitate prin care toate aceste bunuri sunt stanse intr-un singur loc. De aceastã datã la Barlad. Dealtfel, muzeul barlãdean, probabil va fi penultimul punct din periplul prin tarã a acestor inestimabile valori’, se aratã intr-un comunicat de presã al institutiei.