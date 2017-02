Atentie, soferi: Cod Rutier mai aspru pentru conducãtorii auto bãuti!

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

Ordonanta de urgentã adoptatã de Guvern aduce modificãri si Codului Rutier. Astfel, a fost eliminatã sintagma „la momentul prelevãrii probelor biologice” din articolul care prevedea închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendã pentru soferii prinsi cu o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, se va pedepsi consumul de alcool sau alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie.

Codul penal, la articolul 336, prevedea incriminarea conducerii pe drumurile publice a unui vehicul de cãtre o persoanã care, la momentul prelevãrii mostrelor biologice, deci posibil la cateva ore dupã ce a fost surprins in trafic, are o imbibatie alcoolicã de peste 0,80 g/l alcool pur in sange. O decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) din 2014, nepusã panã acum in aplicare, prevedea insã faptul cã alcoolemia nu poate fi stabilitã ‘la momentul prelevãrii probelor biologice’, ci doar in raport cu momentul sãvarsirii faptei. CCR a stabilit cã sintagma ‘la momentul prelevãrii mostrelor biologice’ este neconsti tutio – nalã, iar OUG de acum preia modificarea adusã de Curte. În aceste conditii, prin modificãrile aduse prin Ordonanta de Urgentã nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penalã, publicatã in Monitorul Oficial miercuri, 1 februarie, a fost corectatã aceastã situatie, astfel ca, la stabilirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, sã se ia in calcul alcoolemia stabilitã la momentul faptei. Astfel, art. 336 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins: ‘Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de cãtre o persoanã care are o imbibatie alcoolicã de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendã’. De asemenea, OUG 13/2017 introduce o nouã infractiune, respectiv ‘Consumul de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie’. ‘Fapta conducãtorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritãtii competente, aflat in timpul desfãsurãrii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupã producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãtii corporale ori a sãnãtãtii uneia sau mai multor persoane, panã la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupã producerea accidentului de circulatie si panã la sosirea politiei la fata locului, dacã acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sãnãtate sau de vãtãmarea corporalã a conducãtorului auto’, se precizeazã in document.