«Aproape violatorul» din Gârceni, în asteptarea sentintei!

joi, februarie 16, 2017, 3:00

Recidivistul care a încercat, în douã rânduri!, fãrã succes, sã violeze o bãtrânã din Gârceni îsi asteaptã în închisoare sentinta definitivã. Grigore Toma a fost condamnat în primã instantã, de Judecãtoria Vaslui, la 4 ani si 10 luni de închisoare, sentintã pe care a contestat-o la Curtea de Apel Iasi.

Tanti Maria, femeie de 70 de ani, locuia singurã de la reintoarcerea in satul natal din comuna Garceni, cand, in luna iulie 2016, a fost ‘vizitatã’ de un bãrbat din sat, Grigore Toma, care a incercat sã o violeze. Dand dovadã de prezentã de spirit, femeia s-a prefãcut cã suferã o crizã cardiacã, si apoi, cu vorba, a reusit sã-l facã pe violator sã plece. Dupã aceea, femeia i-a povestit totul unui vecin, insã acesta nu a crezut-o, chiar dacã stia cã violatorul fusese eliberat din puscãrie in urmã cu doi ani, dupã ce ispãsise o pedeapsã de patru ani de inchisoare pentru cã si-a omorat fratele. Dupã plecarea din casa femeii, Toma a bãut la crasma din sat si l-au apucat iar poftele, astfel cã s-a intors in toiul noptii. De aceastã datã, individul a fortat usa de la intrare, a tãbãrat pe femeie, a lovit-o ca pumnii si i-a rupt hainele de pe ea, in incercarea de a o viola. Chiar dacã era paralizatã de fricã, femeia a reusit sã-l ducã iar cu vorba mai multe ore pe bãrbat. Spre dimineatã, auzind miscare pe ulitã, violatorul s-a speriat si a fugit, fãrã a mai reusi sã-si ducã gandul la bun sfarsit. Plinã de vanãtãi, femeia a reusit sã povesteascã politistilor cele intamplate, iar acestia l-au identificat si retinut pe agresor. Arestat sub acuzatia de tentativã de viol, loviri si alte violente si violare de domiciliu, Grigore Toma a fost condamnat, in luna decembrie 2016, la 4 ani si 10 luni de inchisoare cu executare si plata a 10.000 lei drept daune morale cãtre victima sa. Sentinta Judecãtoriei Vaslui a fost imediat contestatã de cãtre condamnat, dosarul fiind pe rolul Curtii de Apel Iasi. La primul termen de judecatã, cel de marti, 14 februarie, Toma a cerut o amanare pentru ca noul sãu avocat sã-si pregãteascã apãrare, cerere aprobatã de magistrati. Totodatã, judecãtorii au decis mentinerea arestului preventiv, in care Toma se aflã de aproape 7 luni, perioadã care va fi scãzutã din durata pedepsei ce va fi decisã in urma condamnãrii definitive.