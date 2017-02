Apare un nou cartier în Bârlad!

vineri, februarie 3, 2017, 3:00

În scurt timp, una dintre cel mai mari probleme ale barlãdenilor, lipsa locurilor de casã, ar putea sã isi gãseascã rezolvare. Asta dupã ce alesii Barladului, la initiativa Executivului, au fost de acord sã constituie o rezervã de teren de sase hectare, care sã fie atribuitã exclusiv tinerilor lor care doresc sã isi ridice o casã sau celor fãrã posibilitãti materiale de a-si achizitiona o locuintã. Suprafata de teren in cauzã va fi luatã in administrare de cãtre Directia de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor, care se va adãuga celor sase hectare deja existente in grija aceleasi directii, dar care, panã acum, aveau ca destinatie extionderea celui mai mare cimitir al orasului, respectiv ßEternitatea’. Prin urmare, se va crea o suprafatã compactã de 12 hectare, ceea ce va permite lotizarea a 270 locuri de casã, in vestul orasului, cu dimensiunile de 21×15 metri. Asadar, se vrea ridicarea unui nou mini-cartier, care sã rãspundã la cel putin 15% din cele peste 2.000 de cereri existente in prezent la Primãria Barlad pentru acordarea de locuinte sau loturi de casã. ßAvand in vedere cã suprafata pe care o detin in prezent cele douã cimitire din oras rãspunde cerintelor localitãtii, putem transfera cele sase hectare pentru crearea rezervei de teren in vederea alocãrii ulterioare pentru locuri de casã. Vreau sã punctez cã toate cererile pe care le avem la primãrie sunt venite din partea tinerilor cãsãtoriti sau a celor fãrã posibilitãti de achizitionare a unei locuinte. Asadar, propun sã dãm semnalul cã vrem ca tinerii sã rãmanã si sã lucreze in oras, oferindu-le aceastã oportunitate’, s-a adresat primarul Dumitru Boros plenului Consiliului Local. Trebuie spus cã, initial, cei 10 consilieri locali ai PSD au anuntat cã nu vor sustine initiativa de a lua pãmant din cel destinat extinderii cimitirului. Ulterior, insã, ei au revenit asupra deciziei, dupã ce au primit asigurãri cã, in momentul in care se vor stabili criteriile de alocare a loturilor de casã, tot consilierii locali vor fi cei care vor decide cine sunt beneficiarii.