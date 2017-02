Activitãti ecologice la Scoala Gimnazialã «Mihai Eminescu» Vaslui

marți, februarie 7, 2017, 3:00

În sãptãmana 30 ianuarie-3 februarie, in cadrul proiectelor Campania ßScoala Ecoterrienilor’ si EcoScoala s-au finalizat activitãtile stabilite pentru luna ianuarie. Astfel, au fost colectate selectiv baterii uzate, deseuri de echi pa mente electrice si electro nice, hartie si cartoane reciclabile, bor cane din sticlã si PET-uri, a fost organizatã o expozitie cu obiecte de artã din deseuri realizate de elevi si una de desene pe teme ecologice, in holul principal al scolii. În cadrul actiunii de colectare selectivã, s-au adunat circa 10 kg de baterii uzate, aproximativ 100 de kg de deseuri de echipamente electrice si electro nice, in jur de 700 kg de hartie si cartoane reciclabile si 80 de kg de borcane din sticlã si PET-uri. Expo zitia de obiecte de artã din deseuri realizate de elevi a fost expusã in biblioteca scolii, iar obiectele de artã au fost confectionate de elevii claselor primare sub indrumarea profesorilor pentru invãtãmant primar. Expozitia de desene pe teme ecologice a fost realizatã de elevii claselor VVIII, indrumati de prof. Silviu Anitei, si a fost expusã pe douã panouri in holul de la intrarea principalã in scoalã.