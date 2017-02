Actiune de prevenire a cancerului profesional

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui va demara o actiune de control privind punerea in aplicare a legislatie de protectie a lucrãtorilor expusi la agenti chimici cancerigeni. Obiectivul actiunii este prevenirea cancerului profesional prin controlul punerii in aplicare a legislatiei specifice si prin constientizarea factorilor interesati. Cancerul este considerat principala cauzã a deceselor legate de muncã in Europa. Anual, in UE se inregistreazã peste 100.000 decese provocate de cancerul profesional, ceea ce reprezintã 53% din decesele determinate de accidentele de muncã si de bolile profesionale. În Romania, se estimeazã cã in anul 2011 s-au produs 4.233 de decese din cauza cancerului profesional. Comisia Europeanã considerã prevenirea bolilor profesionale o provocare a cadrului strategic al UE privind sãnãtatea si securitatea la locul de muncã 2014-2020. CE a propus deja valori limitã de expunere pentru 13 agenti cancerigeni dintr-o listã de agenti identificati ca prioritari si urmeazã sã facã propuneri si pentru altii. În acelasi sens, Parlamentul European a solicitat statelor membre sã inlocuieascã utilizarea substantelor chimice care provoacã cele mai frecvente boli profesionale. ‘Actiunile noastre vor fi axate pe urmãtoarele domenii de activitate: agriculturã, productie textile si incãltãminte, constructii, sãnãtate, servicii etc. În judetul Vaslui a fost inregistrat un singur caz de boalã profesionalã, care a vut drept cauzã expunerea la reactivi chimici si agenti biologici din mediul de muncã’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.