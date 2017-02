A treia licitatie pentru groapa ecologicã Rosiesti, la start!

marți, februarie 7, 2017, 3:00

Organizarea celei de-a treia licitatii pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti a primit, în sfârsit, undã verde. Pe 6 ianuarie, a fost publicat anuntul de lansare a licitatiei pe SEAP. În prezent, se lucreazã la solicitãrile de informatii si notificãrile prealabile formulate de firmele interesate sã se înscrie. Dacã lucrurile merg bine, în scurt timp vor fi înregistrate ofertele. Însã, dacã ofertatii vor face contestatii, organizarea licitatiei se va prelungi din nou…

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a demarat organizarea celei de-a treia licitatii pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. În data de 6 ianuarie 2017 a fost publi cat anuntul de participare a licitatiei pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Petricã Manolachi, seful com par timentului Achizitii Publice de la CJ Vaslui, a precizat cã noua procedurã se va organiza in baza Legii nr. 100/2016 pri vind concesiunile de lucrãri si servicii. ‘Suntem in perioada in care ope ra – torii economici care intenti oneazã sã participe la lici tatie solicitã infor – matii referi toare la procedura de licitatie. Panã acum am primit nouã solicitãri de clarificare a unor date. Avem inregistrate si patru notificãri prealabile, prin care suntem instiintati de agentii economici sã luãm unele mãsuri propuse de ei. Dacã nu tinem cot de aceste notificãri preala bile, ofertatii pot face contes tatii. Pregãtim rãspunsurile la toate aceste cerinte de informatii’, a explicat Petricã Manolachi. Cum prin aceste rãspunsuri se modificã o serie de clauze contractuale, incã nu poate fi prognozatã perioadã in care vor putea fi inregiastrate ofertele. În cazul in care vor fi formulate contestatii, va trebuie asteptat un rãspuns de la Consiliul National de Solutionare a Contesta tiilor (CNSC) si abia apoi se vor continua procedurile de licitatie.

Ce s-a întâmplat cu a doua licitatie?

La sfarsitul anului trecut, CNSC a respins contestatia fãcutã de o asociere de firme din Roman si Suceava privind sistarea celei de-a doua licitatii la propunerea comisiei de evaluare din cadrul CJ Vaslui. Firmele participante la licitatie au solicitat unele clarificãri in legãturã cu derularea licitatiei, iar rãspun – surile oferite de specialistii care rãspund de procedurã au fost con – si de rate neclare de cãtre partici – panti. Cum aceste clarificãri privind procedura de derulare a licitatiei au fost interpretate diferit de firmele participante, la nivel local, s-a decis anularea licitatiei. Decizia a fost luatã pentru a nu pierde o perioadã mai lungã de timp prin derularea altor etape a celei de-a doua lici – tatii, si a riscului ca, dupã urcarea pe SEAP, licitatia sã fie anulatã. În cursul lunii iulie 2016, in Sala Mare a Palatului Administrativ, s-au deschis ofertele pentru ‘Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Manage – ment Integrat al Deseurilor (CMID) din judetul Vaslui, a statiilor de transfer si platformelor publice de colectare de la Negresti, Vaslui, Husi si Barlad, a flotei de vehicule de transport deseuri intre statiile de transfer si CMID’.

Prima licitatie, anulata de CNSC

În cursul lunii martie 2016, CNSC a anulat rezultatul primei licitatiei publice organizate de CJ Vaslui pentru administrarea gropii ecologice de la Rosiesti si a celor patru statii de transfer (Vaslui, Barlad, Husi si Negresti). Anularea a fost anuntatã in urma formulãrii unei contestatii de cãtre douã firme, din cei patru ofertanti initiali (trei grupuri de firme in asociere si un agent economic individual). Este vorba despre o asociere de firme din Bucuresti si o firmã din Pitesti. Cele douã entitãti perdante au formulat contestatii asupra procedurii de licitatie. Licitatia organizatã pe SEAP a fost castigatã de o asociere de firme din Roman si Suceava. Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Solide – judetul Vaslui a fost demarat la sfarsitul anului 2014 si are o valoare totalã de 32 milioane de euro. Este vorba despre trei contracte de lucrãri: groapa ecologicã de la Rosiesti, constructia a patru statii de transfer, precum si inchiderea depo – zitelor existente in Barlad, Husi si Negresti.