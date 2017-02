A doua condamnare definitivã pentru luptãtorul MMA traficant de droguri

miercuri, februarie 8, 2017, 3:00

Pentru cã si-a recunoscut vina si a colaborat cu procu – rorii, fostul luptãtor de MMA Marian Pomet a fost condam – nat, pentru trafic de droguri, la 2 ani si 5 luni de închisoare cu executare, sentintã rãmasã definitivã dupã respinge rea, în luna decembrie, a contestatiei pe care o fãcuse. Luni, Curtea de Apel Iasi i-a respins încã o contestatie, privind un alt dosar în care Pomet, împreunã cu doi dintre fratii Dura, au fost condamnati la câte 1 an si 4 luni de închisoare pentru tulburarea ordinii si linistii publice, în urma unui scandal provocat de acestia într-un cunoscut club bârlãdean.

Barlãdenii vor avea mai multã liniste, dat fiind cã 3 cunoscuti interlopi, luptãtorul MMA Marian Pomet si fratii Eduard Costel si Robert Ionut Dura, vor petrece ceva timp dupã gratii. Cei trei au provocat, in luna iunie, un scandal monstru intr-un bar barlãdean, ocazie cu care au lovit mai multe persoane si au distrus mobilierul din local. Doi dintre cei trei protagonisti ai scandalului erau recidivisti, Eduard Costel Dura avand deja o condamnare de 2 ani de inchisoare pentru mai multe talhãrii, sãvarsite in apri lie si iunie 2015, sentintã contestatã de acesta si, pe atunci, in curs de solutionare pe rolul Curtii de Apel Iasi, in timp ce Pomet era cercetat, sub control judiciar, pentru trafic de droguri. În urma scandalului, judecãtorii au revocat mãsura controlului judiciar si au dispus arestarea preventivã atat a lui Pomet, cat si a talharului Eduard Costel Dura. Ulterior, panã la solutionarea dosarului scandalului de la clubul ‘Iguana’, in luna septembrie, luptãtorul traficant Marian Pomet a fost condamnat la o pedeapsã totalã de 2 ani si 5 luni de inchisoare cu exe cutare, pentru trafic si detinere de droguri de mare risc, sentintã rãmasã definitivã dupã ce, chiar inaintea Crãciunului 2016, Curtea de Apel Iasi a respins contestatia formulatã de interlop, acelasi deznodãmant avand si contestatia lui Eduard Costel Dura in ceea ce priveste condamnarea pentru talhãrie. În ceea ce priveste dosarul scandalului de la ‘Iguana’, pentru sãvarsirea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice, magistratii Judecãtoriei Barlad i-au condamnat pe Robert Ionut Dura si Marian Pomet la cate 1 an si 4 luni de inchisoare cu executare, in timp ce lui Eduard Costel Dura i-a fost mãritã cu aceeasi perioadã pedeapsa primitã pentru talhãrie in dosarul anterior, judecãtorii considerand cã faptele au fost comise in concurs real. Pedepsele ar fi putut fi mai mari, insã cele 4 persoane care au fost agresate de interlopi in timpul scandalului si-au retras plangerile, la fel procedand si patronul barului, care si-a retras plangerea fãcutã pentru distrugerea localului. Chiar dacã scãpaserã ieftin, cu condamnãri relativ mici in raport cu faptele, cei 3 interopi au avut totusi tupeul sã conteste sentinta Jude cã toriei Barlad, in speranta, dacã nu a fi achitati, mãcar de a primi condam nãri cu suspendare. Jude cãtorii Curtii de Apel Iasi au respins, ca nefondate, apelurile declara te de Marian Pomet si cei doi frati Dura, astfel cã cei trei vor vor rãmane in inchisoare, dat fiind cã si Robert Ionut Dura a ajuns langã fratele sãu dupã gratii in luna noiembrie, dupã pronuntarea sentin tei Judecãtoriei Barlad.