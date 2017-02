31 de accidente de muncã, din care douã mortale

miercuri, februarie 22, 2017, 3:00

Anul trecut, in judetul Vaslui au fost inregistrate un numãr total de 31 de accidente de muncã. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, 26 de accidente s-au soldat cu incapacitate de muncã, douã au fost mortale, in urma altor douã a intervenit invaliditatea iar unul a fost colectiv: un accident mortal si douã cu incapacitate de muncã. Pentru a diminua fenomentul accidentelor de muncã, ITM a verificat 897 de angajatori in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. În urma controalelor de teren, inspectorii au aplicat 1.434 de sanctiuni contraventionale, din care 70 de amenzi, in valoare de 275.000 de lei, si 1.364 de avertismente. Pentru rezolvarea neregulilor constatate au fost impuse 1.419 mãsuri, au fost oprite din functionare 6 echipamente de muncã si a fost opritã activitatea in 3 puncte de lucru. Domeniile de activitate in care se produc cele mai multe accidente de muncã sunt sãnãtatea, industria alimentarã, constructiile, fabricarea mobilei, agriculturã si silviculturã. Anual, in lume, se inregistreazã aproape 270 de milioane de accidente de muncã, dintre care 350.000 sunt mortale. În Romania, in 2013, un numãr de 4.201 de lucrãtori au suferit accidente la locul de muncã. Pentru ca un incident sã fie inregistrat ca accident de muncã, trebuie sã se indeplineascã urmãtoarele conditii: sã producã vãtãmarea violentã a organismului, precum si intoxicatia acutã profesionalã, sã aibã loc in timpul procesului de muncã sau al indeplinirii indatoririlor de serviciu, sã provoace incapacitate temporarã de muncã de cel putin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces.