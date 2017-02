210 vasluieni au dat în judecatã Casa Judeteanã de Pensii

vineri, februarie 10, 2017, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a avut, anul trecut, 210 de litigii in justitie, atat cu persoane fizice, cat si juridice. Din totalul proceselor, 90 de cauze au fost finalizate. Un numãr de 76 de cauze au fost solutionate in favoarea CJP Vaslui si un numãr de 14 cauze au fost solutionate in defavoarea institutiei. Vasilica Robu, directorul CJP Vaslui, a precizat cã, in prezent, pe rolul instantelor de judecatã se mai aflã 120 de cauze. Litigiile in care CJP Vaslui a fost si este parte privesc contestatii la deciziile de pensie pentru limitã de varstã, pensie anticipatã, pensie anticipatã partial si pensie de invaliditate gradul I, II sau III cu privire la cuantumul pensiilor rezultate, precum si valorificarea adeverintelor pentru muncã in conditii speciale si deosebite (grupa I si II de muncã). Alte procese vizeazã nevalorificarea adeverintelor eliberate de angajatori privind unele sporuri acordate fostilor angajati si care nu aveau caracter permanent, asa cum sunt cerute de legislatia in vigoare, precum si sporurile acordate in acord global unor persoane. Unele spete contin contestatii la deciziile de recalculare a pensiilor de serviciu ale unor categorii de beneficiari ai acestora, neacordarea de rambursãri a cheltuielilor privind asigurarea pentru accidente de muncã si boli profesionale, dar si recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.