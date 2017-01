Ziua Unirii va fi marcatã si la Vaslui

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Pe data de 24 ianuarie, vasluienii sunt invitati sã ia parte la o serie de manifestãri dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane. Acestea vor incepe printr-o expozitie documentarã ‘Unirea Principatelor Romane in colectia Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul”, care va avea loc in foaierul intitutiei, pentru ca, de la ora 14.00, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ sã gãzduiascã manifestarea cultural- stiintificã ’24 ianuarie 1859 – Unirea, natiunea a fãcut-o’, sustinutã de prof. dr. Ramona Mocanu, prof. Nicolae Ionescu, prof. Laurentiu Chiriac si muzeografii Mihai Selaru si Albert Gabriel Grecu. Începand cu orele 14.00, vasluienii sunt invitati in Centrul civic al municipiului Vaslui, pentru a lua parte la spectacolele organizate de Primãria municipiului Vaslui, in colaborare cu Consiliul Judetean si Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale. Dupã evocarea Unirii Principatelor Romane, moment sustinut de actorii Teatrului ‘Victor Ion Popa’ din Barlad, va urma un concert extraordinar, sustinut de artistii populari Tudor Furdui Iancu, Ovidiu Homorodean si Cristian Fodor, Orchestra de muzicã popularã ‘Rapsodia Vasluiului’ si Ansamblul de dansuri ‘Hora Vasluiului’.

24 ianuarie 1859 – Unirea, natiunea a facut-o!

Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, pricipalul organizator al activitãtii cultural- stiintifice ’24 ianuarie 1859 – Unirea, natiunea a fãcut-o!’, ce se va desfãsura marti, 24 ianuarie 2017, ora 13.00, in Sala ‘Arta’ a muzeului, invitã cat mai multi vasluiani sã participe la acest eveniment, cu o semnificatie deosebitã in istoria localã si nationalã. Alãturi de muzeul vasluian, activitatea va fi organizatã in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui si Penitenciarul Vaslui. Astfel, in cadrul Simpozionului stiintific ’24 ianuarie 1859 – Unirea, natiunea a fãcut-o!’ vor fi prezentate urmãtoarele comunicãri: dr. Nicolae Ionescu, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui – ‘Lupta pentru unitate nationalã – permanentã in istoria romanilor’; dr. Laurentiu Chiriac,, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui – ‘Lupta pentru Unirea din 1859 a Comitetelor Unioniste de la Vaslui, Barlad si Husi’; Albert Gabriel Grecu, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui – ‘Relatiile domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu romanii din celelalte provincii’; dr. Mihai-Cristian Selaru, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui – ‘Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei si Tãrii Romanesti’.