Ziua Culturii Nationale, marcatã si la Muzeul Judetean

Prefectul Isabel Bogdan si subprefectul Mircea Gologan au participat, ieri, la o evocare a Zilei Culturii Nationale, punctatã de Muzeul Judetean „Stefan cel Mare’ Vaslui printr-o expozitie personalã a sculptorului Gheorghe Alupoaei. ‘Ziua Culturii Nationale coincide cu data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu. La 167 de ani de cand a rãsãrit Luceafãrul poeziei romanesti, Muzeul Judetean „Stefan cel Mare’ Vaslui a avut initiativa lãudabilã de a-l cinsti pe maestrul Gheorghe Alupoaei, cel care recreeazã personaje cu creionul, dalta si ciocanul. În ce priveste lucrãrile de care este cel mai atasat, Gheorghe Alupoaie se mandreste cu bustul lui Mihai Eminescu, care a fost dezvelit in 2011 la Edmonton, in Canada. E o dovadã vie cã maestrul a avut o afinitate aparte pentru Eminescu. Expozitia de fatã este rodul unui talent aparte al lui Gheorghe Alupoaie, acela de a sti sã modeleze si sã deseneze mai mult decat putem noi vedea. Ceea ce vedeti redã stãri sufletesti pentru cã asa i-a simtit pe oamenii cu care a interactionat. Îi dorim maestrului Gheorghe Alupoaei viatã lungã, iar noi, vasluienii, sã nu-l uitãm si sã-l cinstim de cate ori avem ocazia pentru ceea ce reprezintã ca OM si ca artist pentru judetul Vaslui si Romania!’, a declarat prefectul Isabel Bogdan. Evenimentul a fost coordonat de Ramona Mocanu, directorul Muzeului Judetean, iar criticul de artã Maria Bilasevschi a avut cateva remarci la adresa lucrãrilor maestrului. Elevii profesoarei Galina Parfeni au sustinut, in final, microrecitaluri la pian.