Zilele Scolii Gimnaziale «Mihai Eminescu», exclusiv sub semnul marelui poet national

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Zilele Culturii Române, care omagiazã nasterea lui Mihai Eminescu, au fost sãrbãtorite cum se cuvine de unitatea de învãtãmânt vasluianã care poartã numele marelui poet. Începând din data de 13 ianuarie, elevii si cadrele didactice Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Vaslui au organizat mai multe activitãti pentru omagierea patronului spiritual al scolii, suita acestora urmând sã se încheie astãzi.

În ciuda faptului cã, in primele zile de dupã vacanta de iarnã, cursurile au fost sus – pendate din cauza iernii, progra – mul activitãtilor pentru oma – gierea poetului Mihai Eminescu, patronul spiritual al scolii cu acelasi nume din Vaslui, nu a avut de suferit. Prestatia elevilor, de la cei mai mici, de clasa I si panã la cei din clasa a VIII-a, sub coordonarea profesorilor Scolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’, care au prezentat o serie de spectacole, auditii si chiar competitii sportive, a fost foarte apreciatã de publicul format nu doar din pãrinti. Manifestãrile organizate cu ocazia Zilelor Scolii au inceput incã de vineri, 13 ianuarie, cand, la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui a avut loc un spectacol al clasei a VII-a B, desfã – surat sub titulatura ‘Codrule, codrutule…’, in care a fost prezentate creatii eminesciene si auditie muzicalã inspiratã din lirica eminescianã. În acelasi timp, la scoalã s-a desfãsurat Concursul de recitãri ‘Suflet imbãtat de raze’ al claselor V-VIII, din lirica eminescianã. Sambãtã, 14 ianuarie, in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, elevii au participat la Concursul municipal de sah Cupa ‘Eminescu’, desfãsurat la Scoala Gimnazialã ‘Vasile Alecsandri’. Duminicã, incepand de la ora 10.00, la Statuia lui Mihai Eminescu din fata scolii, elevi selectati de la toate clasele, dar si corul scolii au recitat versurile meralui poet si au interpretat melodii din opera acestuia, actiunile fiind continuate ulterior in interior. Ziua de luni a adus mai multe manifestãri, incepand cu Expozitia de desene si concursul de recitãri, evenimente sustinute de elevii de la clasele pregãtitoare, Concursul de recitãri ‘Porni Luceafãrul’ a clasei a II-a B, urmate, de la ora 11.00, de comisia metodicã a claselor pregãtitoare si claselor I, precum si Concursul de recitãri si desene ‘Eminescu si copiii’. Manifestãrile zilei de luni nu s-au inchieat aici, elevii claselor a VII-a participand la un concurs de eseuri din viata si opera lui eminescu, ‘Sub semnul poetului’, si lansarea revistei ‘Hyperion’ a Proiectului cu acelasi, titlu pentru ca, la sfarsitul zilei, elevii clasei a VI-a B sã participe la un concurs de colaje pe aceeasi temã. Astãzi, seria manifestãrilor organizate cu ocazia Zilelor Scolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ Vaslui va cuprinde activitãti diverse, care va culmina, de la orele 17.00, cu Spectacolul omagial ‘Numai poetul’, care va avea loc la Centrul de Afaceri Vaslui. Panã atunci insã, in cadrul unitãtii scolare vor avea loc alte si alte manifestãri, care vor debuta la orele 10.00, cu activitatea elevilor clasei a IV-a C, organizatã in colaborare cu biblioteca scolii, ‘Eminescu, suflet de copil’, urmatã de montajul literarmuzical a elevilor clasei a II-a A ‘Si a fost… Luceafãrul’. De la orele 11.00, elevii claselor primare vor participa, cu ocazia lansãrii Proiectului regional ‘Sãrbãtori, obiceiuri si traditii la romani’ si a lansãrii Revistei nr. 6 ‘Traditii si obiceiuri’, ca produs al acestui proiect la concursul de recitãri ‘Medalion Eminescu’ si la o expozitie de desene pe tema ‘Eminescu prin ochi de copil’. Tot de la aceeasi orã, elevii de gimnaziu vor sustine, impreunã cu profesorii de limba si literatura romanã, arte plastice si informaticã, concursul de creatie literarã, plasticã si prezentãri power-point ‘Pe urmele lui Eminescu…’ si lansarea revistei anuale a scolii, ‘Raze de luminã’. De la orele 12.00, clasa a III-a C – ‘Medalion literar’ – Prezentãri din viata si opera lui Eminescu si legãtura poetului cu scoala noastrã, iar de la ora 13.00, concursul ‘Exploratorii chimiei’, la care vor participa elevii claselor a VII-a A si a VII-a C. În ceea ce priveste spectacolul omagial ‘Numai poetul’, ce se va desfãsura incepand cu orele 17.00 la Centrul de Afaceri Vaslui, acesta va debuta cu numere sustinute de Corul scolii si Formatia de dansuri ‘Floarea albastrã’, urmate de dramatizarea ‘Scrisorii III’, de Mihai Eminescu, pusã in scenã de elevi clasei a III-a B si interpretãri vocale cu participarea elevilor (Ouatu Rebecca – ‘Într-o lume relativã’, Dudãu Alexia – ‘Pe langã plopii fãrã sot’, Haraga Daria – ‘Rãsai’, Mocanu Ioana si Popica Beatrice – ‘Colinde, colinde’, de Mihai Eminescu, Matei Miruna – ‘Dor de Eminescu’, Bãlãutã Alessia – ‘Sara pe deal’). Va urma apoi un moment de interpretãri instrumentale, cu participarea elevilor Butnaru Daria – ‘Intermezzo’ de Arnold Krung (pian), Drãgoi David – ‘Joc de doi’ (fluier), Bujoreanu Daria – (pian), Mãrgãrint Ioana – (pian), Alexandru Todericã – ‘Dansul ma – ri narilor’ (acordeon), Manzãteanu Izabela – ‘Sara pe deal’ (flaut), Niticã Bianca – ‘La fileuse’ de F. Burmuller (pian), Spanache Stefania – ‘Dor de casa pãrin – teascã’ (vioarã), duet Spanache Stefania si Rasãscu Stefan – ‘Ciobãnasul’ (fluier), Filibiu Andrei – ‘Hora muzicutelor’ (fluier), Bãlãutã Alessia – ‘Hora’ (vioarã), Floria Mara – ‘Pasii cunoscuti’ de Eugen Doga (pian), Stativã Stefan – ‘În toiul nuntii’ (saxofon), Trufea Rares – ‘Nocturnã in mi minor’ de Frederic Chopin (pian), Biicu Teodora – ‘Sarba Bãdicenilor’ (vioarã), duet trompetã Balmus Rafael si Radu Cosmin, Coman Alexandra – ‘Vals’ de Archibald Djoys (pian)) si eleva Alexandru Alexandra – clasa a IX-a, Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui (pian). Programul spec – tacolului va mai cuprinde recitãri ale elevilor de la clasele II-VIII, recitalul de dans stilizat ‘Sara pe deal’ si cel de dans de societate, ori dramatizarea scenetei ‘Creangã si Eminescu’, in interpretarea elevilor din clasa a IV-a A, ori cel al Grupului instrumental ‘Cvarta’, a Tarafului ‘Flueras’ si a Grupului folcloric ‘Mugurel’ conduse de prof. Maria si Mihai Cornea.