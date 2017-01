Vreme geroasã noaptea

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

Vremea va deveni geroasã noaptea, îndeosebi în jumãtatea de nord a tãrii. Cerul va fi mai mult noros si în cursul zilei pe arii restrânse vor fi precipitatii slabe, sub formã de ninsoare, în extremitatea de sud si sub formã lapovitã sau ploaie, informeazã ANM.

Astãzi, in sarã, cerul va fi mai mult noros si in cursul zilei pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, sub formã de ninsoare, in extremitatea de sud si sub formã lapovitã sau ploaie, iar vantul va avea unele intensificãri la munte, dar si in regiunile vestice si nord-estice. În cea de a doua parte a intervalului, ninsorile se vor extinde treptat si vor cuprinde Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumãtatea sudicã a Moldovei si pe cea de sud-est a Transilvaniei, vor deveni moderate cantitativ si se va depune strat de zãpadã, pe arii restranse mai consistent, cu precãdere in extremitatea de sud. Exceptie va face zona litoralului, unde se vor semnala precipitatii mixte si vor fi conditii de polei. Vantul va avea intensificãri indeosebi la munte, in sudul Moldovei, Dobrogea si Muntenia, zone in care zãpada va fi viscolitã si vizibilitatea redusã. Tempera – turile maxime vor fi cuprinse intre -3 si 6 grade, iar cele minime, in scãdere accentuatã fatã de noaptea precedentã, se vor situa, in general, intre -14 si -5 grade. În Capitalã, cerul va fi mai mult noros si, mai ales noaptea va ninge, in general moderat cantitativ, se va depune strat de zãpadã, posibil mai consistent, iar vantul se va intensifica, viscolind ninsoarea. Temperatura maximã se va situa in jurul valorii de 4 grade, iar cea minimã va fi de -6…-4 grade. Maine, in tarã, vremea se va rãci accentuat, devenind geroasã ziua in vest, centru si nord, iar noaptea in toatã tara. Cerul va fi innorat, iar in cursul zilei temporar va ninge, pe arii relativ extinse in regiunile extracarpatice, local in Transilvania si Maramures si izolat in celelalte zone. În Dobrogea, Muntenia si Moldova ninsorile vor fi local mai insemnate cantitativ, iar vantul va continua sã prezinte intensificãri sustinute, viscolind si spulberand zãpada si deter – minand scãderea semnificativã a vizibilitãtii. În cursul noptii, aria ninsorilor va fi in restran – gere, vor deveni in general slabe cantitativ, dar vantul, desi va mai slãbi in intensitate, va mai avea intensificãri in regiunile estice, unde va continua sã viscoleascã si sã spulbere zãpada. Întensificãri ale vantului se vor semnala si in vestul si sud-vestul teritoriului, insã la cote mai reduse si numai pe arii restranse in Oltenia, zãpada va fi spulberatã. Spre dimineatã. cerul va deveni variabil in partea de vest a teritoriului, unde vor fi conditii de ceatã si chiciurã. Temperaturile maxi – me se vor incadra intre -14 si 0 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -23 si -11 grade.