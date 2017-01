Vreme extremã, interventii pe mãsurã

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

O femeie de 43 de ani, din Pribesti, comuna Codãesti, a fost gãsitã înghetatã în fata portii iar mai multe persoane, descoperite în soc hipotermic, au fost transportate la spitale. În cele trei zile de viscol, cu pretul unor eforturi supraomenesti, ambulantierii, pompieri, jandarmii si politistii, inclusiv cei de frontierã, au reusit sã intervinã cu succes în multe cazuri extreme, transportând la spitale pe cei aflati în suferintã. Chiar dacã, de multe ori, eforturilor drumarilor au fost zãdãrnicite de viscolul puternic, acestia au reusit sã mentinã în stare de functionare multe din drumurile vasluiene, în plus, contribuind la interventiile salvatorilor sau dezãpezind masinile blocate.

Încã de la primele ore, auto – ritãtile au luat mãsuri, constand in transportarea preventivã la unitãtile spitalicesti a gravidelor, persoanelor dependente de dializã si a celor cunoscute cu grave boli cronice. Autoritãtile locale au luat mãsuri atat pentru adãpostirea persoanelor fãrã adãpost, dar si transportarea la spital a persoanelor in soc hipotermic, de acasã sau din stradã. În municipiul Vaslui, la centrul de la Strand, si-au gãsit adãpost circa 20 de oameni ai strãzii, care, dupã ce au fost deparazitati, au primit cazare, ceai cald si mancare. În ciuda acestor mãsuri, au fost insã cazuri de persoane care au fost descoperite in stare foarte gravã, inregistrandu-se si primul deces din cauza frigului. Este vorba de o femeie in varstã de 43 de ani, din Pribesti, comuna Codãesti, care, duminicã dimineatã, a fost descoperitã de un vecin moartã in zãpadã. Din cate se pare, femeia, cunoscutã ca mare consumatoare de alcool, care trãia in concubinaj cu un bãrbat din sat, a plecat de acasã sambãtã, 7 ianuarie, in jurul amiezii, sã-si vadã copiii care erau crescuti de bunic. Femeia a fost gãsitã cãzutã in zãpadã la aproximativ 150 de metri de locuinta bunicului. Trupul ei a fost preluat de Serviciul de Medicinã Legalã Vaslui in vederea efectuãrii autopsiei si stabilirii cauzei decesului, produs, cel mai probabil, dupã ce femeia a cãzut in zãpadã si nu a mai reusit sã se ridice. Tot duminicã dimineatã, alte 3 persoane au fost descoperite in soc hipotermic, cu degerãturi, si au necesitat internarea de urgentã in spitale. Un tanãr de 18 ani, gãsit cãzut pe o stradã din Barlad din cauza consumului de alcool, si bãrbat in varstã de 45 de ani, au fost preluati de SAJ si transportati la Spitalul de Urgentã Barlad. La Vaslui, o bãtranã in varstã de 89 de ani a fost gãsitã de vecini in propria locuintã pe jumãtate inghetatã, iar ambulantierii au transportat-o la Spitalul Judetean pentru ingrijiri.

Salvatorii si drumarii, la datorie!

Cãderile de zãpadã si viscolul puternic au afectat si drumurile nationale, judetene, sãtesti si comunale, in ciuda eforturilor drumarilor care au actionat non stop pentru a mentine cãile de comunicatii in stare de functionare. Mai multe drumuri judetene, DJ 284: Arsura – Ghermãnesti; DJ 244A: Stuhulet – Berezeni; DJ 244C: Rinceni – Berezeni; DJ 245C: Bogdãnita; DJ 242C: Vinderei – Docãneasa erau inchise, in timp ce pe multe altele, circulatia se desfãsura cu dificultate sau erau inchise temporar, pentru ca utilajele SC LDP Vaslui sã poatã actiona. În multe alte locuri, viscolul a dus la formarea de dopuri sau suluri de zãpadã, care au dus la intreruperea temporarã a traficului. Pe drumurile judetene, au actionat circa de utilaje, gredere, autofreze, tractoare cu lamã si excavatoare, apartinãnd SC LDP SA sau firmelor cu care erau incheiate conventii in acest sens, nepunand la socotealã utilajele firmelor cu care primãriile vasluiene au contract de deszãpezire ori cele care actioneazã pe drumurile nationale. În judetul Vaslui, un singur drum national, Murgeni – Fãlciu, era incã inchis ieri, in timp ce pe DN 26 Murgeni – limitã judetul Galati, traficul se desfãsoarã in conditii dificile, fiind oricand posibil sã fie iar blocat, in timp ce, in dreptul punctului Dobrina, pe DE 85, traficul este restrictionat. ßS-a actionat non stop, atat pentru curãtarea drumurilor judetene, deblocarea vehiculelor blocate in trafic ori pentru asigurarea de asistentã ambulantelor solicitate in cazuri de urgentã, iar acest lucru va continua panã la incetarea viscolului sau ninsorilor. Pot spune cã am avut parte de interventii dificile, datorate in special vantului puternic, care, in urma utilajelor, aduna la loc zãpada, insã consider cã toti angajatii SC Lucrãri Drumuri si Poduri Vaslui siau fãcut bine datoria in aceste zile’, a declarat ing, Adrian Cotigã, directorul SC LDP Vaslui SA. Utilajele societãtii au intervenit cu succes pentru deblocarea mai multor autovehicule rãmase inzãpezite si transportarea in sigurantã a mai multor persoane, printre care un copil. Este cazul a 3 masini rãmase inzãpezite intre localitãtile Duda si Epureni, 2 autoturisme, cu 5 persoane, rãmase izolate intre Suletea si Floresti, ori alte 4 persoane, inzãpezite intre localitãtile Tanacu si Muntenii de Sus. În multe alte cazuri, pentru salvarea unor persoane aflate in suferintã, a fost nevoie, pe langã interventia ambulantierilor, si de cea a pompierilor, jandarmilor si politistilor, inclusiv cei de frontierã, care au actionat de multe ori la limitã, in conditii extreme. Astfel, acestia au sãrit in ajutorul ambulantelor plecate sã salveze vieti, atunci cand au rãmas blocate, la fel cum au fãcut si autoritãtile locale. Este cazul unui copil in varstã de 11 ani din Costesti, cu febrã, al unei gravide din Cãzanesti si al uneia din Musata – Berezeni, pe cale de a naste, a unui pacient din Albesti care a suferit un accident vascular cerebral, a unui bãrbat in varstã de 84 de ani, suferind de pancreatitã si aflat in pagul comei, din Rasesti, care, cu totii, au fost transportati la spitale datoritã acestor ambulantierilor vasluieni si salvatorilor sositi in ajutor.