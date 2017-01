Virozele respiratorii fac ravagii

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Conform ultimei raportãri fãcute de Directia de Sãnãtate Publicã, in aceastã iarnã gripa a ocolit, deocamdatã, judetul Vaslui. În schimb, in ultima perioadã, in special pe fondul temperaturilor scãzute, dar si al petrecerilor si obiceiurilor de Revelion, a crescut foarte mult numãrul infectiilor respiratorii si a pneumoniilor raportate, crestere totalã cu peste 150% fatã de ultima sãptãmanã a anului 2016. Chiar dacã cele mai multe sunt cazuri usoare, totusi, in 154 din totalul de 1.014 cazuri, s-a impus internarea in unitãtile spitalicesti a celor care au contractat viroze si, ceea ce este mai grav, cele mai multe cazuri grave sunt in randul copiilor si bãtranilor de peste 65 de ani suferind de penumonii. În sãptãmana 2 – 8 ianuarie, cand au fost raportate 792 de cazuri de infectii respiratorii, cele mai multe, 208, sunt in randul copiilor cu varste intre 5 si 14 ani, 10 dintre ei necesitand internare, alte 175 cazuri afectand grupa de varstã 2 – 4 ani, din care 18 copii ajungand in spital. Statistic, se pãstreazã proportiile si grupele de varstã afectate de viroze ca in ultima sãptãmanã a lunii decemrbie, cand au fost insã inregistrate doar 359 de cazuri, mai putin de jumãtate fatã de cele de sãptãmana trecutã. Dacã persoanele in varstã au stiut sã se fereascã de ger, in randul lor fiind inregistrate cele mai putine cazuri, doar 136 cu viroze respiratorii, si 81, din totalul de 222 de cazuri, care au contractat pneumonii, nu acelati lucru se poate spune despre proaspetii pãrinti, care nu si-au ferit bebelusii de frig. Astfel, au fost raportate nu mai putin de 105 cazuri de infectii respiratorii, din care 27 au necesitat spitalizare, si 23 de cazuri de pneumonii, jumãtate dintre acestea find tratate in spital, in randul bebelusilor cu varstã de panã la un an, de 3, respectiv de 2 ori mai multe cazuri decat in sãptãmana anterioarã. În mod sigur, in recrudescenta cazurilor de infectii respiratorii sau de pneumonii in randul tinerilor, un rol major l-au avut si petrecerile de la sfarsitul anului, ori frigul indurat in ajunul Anului Nou, cand acestia au mers cu uratul si colindatul. În aceastã perioadã cu temperaturi foarte scãzute, categoriile de persoane cu risc ridicat de imbolnãvire sunt: persoanele cu afectiuni cronice, cu varsta cuprinsã intre 6 luni – 64 ani in evidentã cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficientei umane, gravidele, persoanele peste 65 ani, dar si personalul medico-sanitar si auxiliar sau adultii si copii rezidenti in institutii de ocrotire socialã precum si persoane care acordã asistentã medicalã, socialã si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt.