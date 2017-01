Violatorul oligofren din Pogana, din nou expertizat psihiatric

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Dupã ce specialistii vasluieni au stabilit cã Nicã Sârbu, oligofrenul care, în luna iulie, a violat si înjunghiat o bãtrânã muribundã, avea discernãmânt la momentul comiterii faptei, magistratii Tribunalului Vaslui au decis efectuarea unei noi expertize, de aceastã datã de Institutul de Medicinã Legalã. Pânã la efectuarea ei, individul va rãmâne în arest preventiv si va fi obligat sã urmeze un tratament de specialitate.

La jumãtatea lunii iulie 2016, locuitorii din Mãscurei, comuna Pogana, au fost ingroziti de fapta unui consãtean. O bãtranã in varstã de 81 de ani, muribundã, era vegheatã de cateva zile de rude, care insã, pentru a rezolva unele probleme legate de apropiata inmormantare, au lãsat-o cateva minute singurã in casã. La intoarcere, au gãsit in incãpere un bãrbat care, dupã ce o injunghiase in abdomen pe bãtrana inconstientã, incepuse sã o violeze. Individul, Nicu Sarbu, un bãrbat in varstã de 47 de ani, cunoscut ca suferind de oligofrenie de gradul II, a fost retinut de politisti sub acuzatia de viol, tentativã de omor si violare de domiciliu. El a fost internat initial la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Vaslui, in vederea efectuãrii unei expertizãrii psihiatrice, ulterior fiind transferat la altã unitate spitaliceascã de profil, cu conditii mai stricte de pazã. În urma expertizelor, specialistii Serviciului Medico Legal Judetean Vaslui au considerat cã individul avea discernãmant in momentul comiterii faptei si, in consecintã, procurorii Tribunalului Vaslui au cerut arestarea preventivã a lui Nicu Sarbu. Dupã ce, pe data de 20 ianuarie, dosarul in care ucigasul violator din Pogana, acuzat de comiterea infractiunilor de tentativã de omor, viol si violare de domiciliu a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Vaslui, vineri, judecãtorii au pus in discutie mãsura arestului preventiv luat asupra lui, mãsurã pe care au mentinut-o. Totodatã, acestia au dispus obligarea provizorie a inculpatului la tratament medical de specialitate, administrat in cadrul retelei sanitare a Administratiei Penitenciarelor. Totodatã, judecãtorii au dispus efectuarea unei nou expertize, care trebuie sã stabilieascã dacã ßinculpatul Nicu Sirbu a sãvarsit fapta cu discernãmant, cu discernãmant diminuat sau fãrã discernãmant, si dacã, raportat la starea actualã de sãnãtate a inculpatului si afectiunile de care suferã, se impune luarea mãsurii de sigurantã a obligãrii la tratament medical sau cea a internãrii medicale’. Panã la primirea noii expertize, a fost amanatã cererea procurorilor de internare a inculpatului intr-un spital de psihiatrie.