Violatorul de minore din Bârlad, în arest la domiciliu

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

Flaviu Stefan Lupu, smecherul bârlãdean care, anul trecut, a violat douã minore, pe una prin folosirea fortei, pe cealaltã, prin santaj, a reusit în sfârsit sã scape de arestul preventiv. El va ajunge acasã, în arest la domiciliu, dupã ce Tribunalul Vaslui a respins ieri contestatia procurorilor împotriva deciziei judecãtorilor bârlãdeni de înlocuire a mãsurii arestului preventiv.

La jumãtatea lunii aprilie 2016, Flaviu Stefan Lupu, un tanãr in varstã de 22 de ani, cunoscut prin saloanele de coafurã si care detinea chiar el un salon de executat tatuaje, a fost arestat, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, pentru comiterea mai multor infractiuni: viol, act sexual cu un minor, santaj si pornografie infantilã. Totul a pornit de la plangerea fãcutã de pãrintii unei eleve a unui liceu din Barlad, care au reclamat faptul cã fiica lor a fost violatã de ‘hair-stilistul’ Lupu. Eleva, in varstã de 14 ani, a fãcut cunostiintã cu tanãrul pe o retea de socializare, ulterior acesta cerandu-i fetei sã facã poze in lenjerie intimã sau pe jumãtate dezbrãcatã. Ulterior, dupã ce a primit pe internet pozele, individul a santajat-o pe fatã sã intretinã relatii sexuale cu el, in caz contrar amenintand-o cã va face publice fotografiile indecente. De fricã si rusine, eleva a acceptat si l-a insotit pe Lupu in apartamentul acestuia, unde a fãcut cu el sex oral. Dupã cateva zile, a fost solicitatã iar pentru o partidã de sex, fiind din nou santajatã cu postarea fotografiilor indecente. De aceastã datã, fata a povestit totul pãrintilor, care au fãcut plãngere la politie. În timpul cercetãrilor, a reiesit faptul cã Flaviu Stefan Lupu ar fi violat in luna martie o altã elevã din Barlad, in varstã de 17 ani. Individul a acostat fata, propunandu-i sã iasã la o cafea, insã, in urma refuzului acesteia, a urmãrit-o pe drumul spre scoalã, a tarat-o in masinã, a dus-o la el acasã, unde a bãtut-o si a violat-o. Cand a scãpat din mainile violatorului, fata a fugit acasã si a povestit pãrintilor, care au mers la medicul legist, de unde au scos certificat medico legal care atestã faptul cã victima a fost bãtutã, prezentand leziuni la corp si la fatã, precum si in zona genitalã. De la arestarea sa si panã acum, individul a fãcut nenumãrate cereri de inlocuire a mãsurii arestului preventiv cu alte mãsuri, mai usoare, insã abia sãptãmana trecutã judecãtorii barlãdeni au admis o astfel de cereri, si au dispus plasarea lui Flaviu Stefan Lupu, in urmãtoarele 60 de zile, in arest la domiciliu. Asta si probabil pentru cã, procesul pe fond, demarat in luna octombrie 2016, este intr-o fazã destul de avansatã. Procurorii Parchetului de pe lngã Judecãtoria Barlad au contestat aceastã decizie a judecãtorilor, fãrã succes insã, ieri, Tribunalul Vaslui respingand ca nefondatã aceastã contestatie. Pe durata arestului la domiciliu, violatorul nu are voie sã pãrãseascã locuinta ori sã ia, pe orice cale, legãtura cu victimele sale ori martorii din dosar, in caz contrar va ajunge iar sã facã tatuaje colegilor de celulã din Penitenciarul Vaslui, locul unde a stat in arest preventiv.