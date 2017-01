Violatorii din Deleni, tatã si fiu, condamnati definitiv

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Florin Trenchi, individul din Deleni care a violat si desfigurat cu un ciocan o vecinã în vârstã de 61 de ani, si-a retras contestatia fãcutã împotriva sentintei datã de judecãtorii vasluieni prin care a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de închisoare. El a fãcut acest lucru probabil la sfatul tatãlui sãu, Dumitru, cu care este coleg de puscãrie. Acesta, la rândul sãu, nici mãcar nu a mai contestat sentinta prin care era condamnat la 11 ani de închisoare dupã ce si-a violat propria fiicã în vârstã de doar 11 ani.

În luna martie a anului trecut, Dumitru Trenchi, din Deleni, a ajuns in arest preventiv dupã ce s-a aflat cã acesta abuza sexual de fiica sa in varstã de doar 11 ani. Totul a iesit la ivealã dupã ce sotia acestuia, sãtulã de bãtãile indurate, a incercat sã se sinucidã, ajungand la spital. Pentru cã capul familiei, dar si fiul mai mare, Florin, erau unoscuti ca mari amatori de bãuturi alcoolice, autoritãtile au decis scoaterea din familie a celor douã fiice, in varstã de 9 si 11 ani. Acolo, cele douã fete au povestit psihologilor calvarul indurat de fiica mai mare, abuzatã sexual de tatãl sãu. În luna iunie, Dumitru Trenchi a fost condamnat la 11 ani de inchisoare. O lunã mai tarziu, fiul sãu, Florin, a ajuns si el dupã gratii, dupã ce, bãut fiind, a intrat in miezul noptii peste o vecinã in varstã de 61 de ani, pe care a incercat sã o violeze. Pentru cã victima s-a opus, a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan peste cap si peste picioare, dupã care si-a satisfãcut poftele. Cand a scãpat din mainile individului, femeia a mai avut puterea sã iasã in curte, unde a cerut ajutorul unui vecin, care a anuntat politia. În luna decembrie, Florin Trenchi a fost condamnat la 6 an si si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru viol si violare de domiciliu. Imediat, individul a contestat sentinta datã de Judecãtoria Vaslui. Zilele trecute, cand contestatia a ajuns pe rolul Curtii de Aspel Iasi, acesta a retras-o, probabil la sfatul tatãlui sãu, cu care este coleg in Penitenciarul Iasi si care, la randu-i, nici mãcar nu a contestat condamnarea de 11 ani de inchisoare primitã. În aceste conditii, condamnarea la 6 ani si 6 luni primitã de Flroin Trenchi rãmane definitivã. Ca un amãnunt, pe langã alte interdictii, acesta nu va avea voie, timp de 2 ani dupã executarea pedepsei, sã intre in vreun loc unde se consumã bãuturi alcoolice, in timp ce tatãl sãu, pe langã faptul cã nu va avea voie sã se apropie de fiica sa cel putin 3 ani dupã eliberare, va trebui sã-i plãteascã acesteia nu mai putin de 100.000 lei drept daune morale. Lucruri greu de fãcut, catã vreme ocupatia de bazã a celor doi nu a fost niciodatã munca, ci bãutura!