Vine restul subventiilor la motorinã pentru trimestrul III 2016

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Ministerul Agriculturii a anuntat cã ieri, 19 ianuarie, au fost alimentate conturile centrelor judetene APIA in vederea plãtii ajutorului de stat pentru motorina folositã in agriculturã in trimestrul III a anului 2016. În fapt, este vorba de plata diferentei rãmase de platã, dupã ce, in decembrie, au fost fãcute plãti reprezentand avansuri de circa 50% din aceste subventii. La Centrul judetean APIA Vaslui, pentru trimestrul III, au fost depuse un numãr de 374 de cereri, pentru o sumã de peste 7 milioane de lei, urmand ca, in zilele viitoare, in conturile agricultorilor sau ale prestatorilor de servicii de imbunãtãtiri funciare beneficiari ai acestui ajutor de stat sã fie viratã diferenta de platã, in suma totalã de 3,586 milioane lei. Acest ajutor de stat se acordã sub formã de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusã, stabilitã la 21,00 euro/1000 litri, pentru motorina utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate in agriculturã, diferentã a cãrei valoare unitarã, este de 1,7975 lei/litru. Pentru trimestrul IV 2016, cererile de platã a ajutorului pentru cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in agriculturã, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie, termenul limitã de depunere este 31 ianuarie. În ceea ce priveste anul 2017, la APIA Vaslui au fost depuse un numãr de 513 cereri de acord prealabil pentru finantarea diferentei de accizã la motorina folositã in agriculturã.