Vasluiul avea, la sfârsitul anului trecut, 54.878 salariati

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

La sfarsitul lunii octombrie 2016, in judetul Vaslui s-a inregistrat un numãr de 54.878 salariati. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu brut a fost de 2.250 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.489 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.923 lei), si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã (1.828 lei). Conform datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna octombrie 2016, castigul salarial mediu net a fost de 1.625 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (1.786 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.404 lei si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã (1.340 lei). Fatã de luna octombrie 2015, numãrul somerilor din judetul Vaslui a fost mai mare cu 7,3%. În octombrie 2016, s-au inregistrat 17.100 someri, din care circa 36% femei. Rata somajului a fost de 11,7% in octombrie 2016, in crestere fatã de octombrie 2015 (10,5%), iar in randul femeilor somajul a crescut la 8,7% (7,8% in octombrie 2015). La sfasitul anului trecut, judetul Vaslui se situa (alãturi de judetele Teleorman si Buzãu cu 11,3% respectiv, 9,7%) in topul somajului, in conditiile in care, rata somajului la nivel national era de 4,8%.