Vasluiul a primit 2,7 milioane de lei pentru inventarierea terenurilor

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

Panã la data de 31 decembrie 2016, un numãr de 76 unitãti administrativteritoriale din judetul Vaslui si-au primit banii pentru cofinantarea activitãtilor de inventariere a terenurilor agricole. Este vorba despre implementarea Legii nr. 165/2013 pentru finalizarea procesului de restituire in naturã sau prin echivalentã a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului communist. Din cele 86 UAT-uri din judetul Vaslui, 81 au predat dosarele la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, unde au fost receptionate si avizate. Cele 76 de UAT-uri pentru care s-au realizat plãti au incasat in total 2.740.915 lei. Alãturi de Arges si Constanta, Vasluiul este al treilea judet din tarã in topul sumelor incasate. În cursul anului trecut, comunele Gãgesti si Muntenii de Jos nu aveau terminate incã mãsurãtorile terenurilor agricole extravilane. În cursul anului 2013, primarii trebuiau sã realizeze ceea ce nu s-a reusit in ultimii 23 de ani, si anume sã facã ordine in registrele funciare. Sanctiunile prevãzute de lege care urmau sã se aplice primarilor, in calitate de presedinti ai comisiilor locale, sunt cuprinse intre 10.000 si 100.000 de lei. Initial, termenul de implementare a Legii nr. 165/2013 s-a incheiat in data de 26 iunie 2014, urmand apoi unele prelungiri. În tot acest timp, in judetul Vaslui, un numãr de 9.345 persoane asteaptã sã le fie retrocedate terenurile. În total, fostii proprietari solicitã 23.813 hectare de teren. Dar, pentru cã nu existã suficient teren, cu sigurantã se vor acorda si despãgubiri.