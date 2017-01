Vasluian retinut pentru tentativã de tâlhãrie «ca-n filme»

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Un vasluian în vârstã de 30 de ani a vãzut, probabil, prea multe filme si si-a propus sã aplice în viata realã clasica scenã a tâlhãririi vânzãtorului din magazinul de cartier. Nu i-a mers „ca-n filme”: vânzãtoarea a strigat dupã ajutor, iar în sprijinul ei a intervenit un bãrbat, care a încercat sã îl retinã pe agresor.

Politistii Biroului de Inves tigatii Criminale Vaslui l-au retinut pentru 24 de ore pe Marian C., de 30 de ani, din municipiul Vaslui, acesta fiind bãnuit de comiterea tentativei la infractiunea de talhãrie, faptã sãvarsitã asupra gestionarei unui magazin din municipiul Vaslui, o femeie de 45 de ani. Pe 25 ianuarie, in cursul dupã-amiezei, bãrbatul se afla in magazin si, profitand de faptul cã gestionara era, la randul ei, singurã, ia solicitat, sub amenintare, banii din incasãri. Femeia a ripostat si a inceput sã strige dupã ajutor. În apãrarea acesteia a intervenit un bãrbat care a incercat sã retinã bãrbatul, insã, acesta a reusit sã fugã de la locul faptei. În urma investigatiilor efec tuate, politistii au identificat bãrbatul si au probat activitatea infractionalã a acestuia. Marian C. a fost retinut, iar ieri a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei mãsuri privative. În acest caz, datoritã faptului cã femeia a reactionat si a solicitat ajutor, autorul a renuntat la comiterea faptei. Plecand de la acest caz, politistii adreseazã cateva recomandãri pentru a preveni acest gen de fapte. Astfel, in situatia in care sunteti agresati, strigati dupã ajutor, ripostati in mãsura in care constientizati cã nu vã puneti viata in pericol, adoptati o atitudine hotãratã astfel incat sã descurajati agresorul, incercati sã retineti cat mai multe detalii despre agresor/agresori, anume: varstã, imbrãcãmintea, statura, conformatie fizicã, semne particulare, apoi anuntati imediat organele de politie. În cazul in care sunteti victima acestui tip de agresiune apelati imediat la Politie.