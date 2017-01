Vacantã prelungitã cu o zi, din cauza iernii grele

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

Vacantã prelungitã pentru elevii vasluieni, dupã ce, din cauza conditiilor meteo extreme, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã a decis suspendarea cursurilor în ziua de luni, 9 ianuarie. În functie de evolutia vremii, astãzi, se va decide dacã se impune suspendarea cursurilor si în zilele urmãtoare, cu atât mai mult judetul Vaslui este în continuare sub avertizare meteorologicã „Cod Galben” de viscol.

Urmare a avertizãrii de cod galben, ce vizeazã vreme geroasã, cu maxime diurne situate intre minus 16 si minus 10 grade si minime nocturne cuprinse intre minus 25 si minus 15 grade, emisã de meteorologi pentru intervalul 7 – 9 ianuarie, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui a decis suspendarea cursurilor in ziua de luni, 9 ianuarie. ‘În functie de evolutia vremii, luni vom hotãri dacã este cazul suspendãrii cursurilor scolare si pentru ziua de marti, 10 ianuarie’, a declarat prefectul Isabel Bogdan. Trebuie spus cã, incã de vineri, odatã cu debutul ninsorilor si a viscolului care a afectat intreg judetul, mai multi primari si conducãtori de institutii de invãtãmant au solicitat ISJ Vaslui suspendarea cursurilor in primele zile ale sãptãmanii. ‘Am propus aceastã mãsurã, de suspendare temporarã a cursurilor, pentru a nu pune in pericol elevii si cadrele didactice, pe timpul deplasãrii spre si dinspre unitãtile de invãtãmant. În plus, este final de vacantã, iar multe dintre unitãtile de invãtãmant din mediul rural sunt neincãlzite si, deci, nu sunt conditii propice desfãsurãrii cursurilor. Dupã reluarea cursurilor, vom face un plan de recuperare a orelor pierdute prin suspendarea cursurilor, program ce va fi transmis in teritoriu, pentru ca, panã la sfarsitul semestrului, sã fie parcursã toatã materia din programa scolarã’, a declarat Gabriela Plãcintã, inspectorul sef al ISJ Vaslui.