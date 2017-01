Unirea lui Cuza, la el acasã!

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Sute de barlãdeni, de toate varstele, au participat, ieri, la marcarea a 158 de ani de la Unirea Principatelor Romane, infãptuitã de cel mai de seamã fiu al Barladului, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Festivitãtile comemorative au avut loc in fata Cecului Militar din Barlad, acolo unde este amplasat si bustul marelui domnitor si au fost deschise de un solemn ceremonial religios, oficiat de un sobor de preoti. Manifestãrile dedicate zilei de 24 ianuarie au continuat cu alocutiuni sustinute de reprezentanti ai autoritãtilor locale, serie deschisã de primarul localitãtii, Dumitru Boros. Momentele omagiale au fost din plin savurate de public, dovadã fiind faptul cã, dupã defilarea, in aplauze, a contingentului de militari ai Garnizoanei Barlad, barlãdenii s-au prins, cu mic cu mare, in traditionala Horã a Unirii, intonatã fãrã cusur, ca de fiecare datã, de fanfara orasului. ‘Ziua de 24 ianuarie este, pentru noi barlãdenii, una cu o insemnãtate specialã, dar si foarte incãrcatã de emotie si recunostintã. Sã il cinstim asa cum se cuvine pe Domnitorul Cuza, plecat de aici, din acest oras, intr-un moment de o puternicã insemnãtate pentru intreg neamul romanesc. Sã fim mandri cã ii suntem urmasi si cã ii putem cinsti memoria si faptele istorice pentru reintregirea neamului romanesc’, a spus primarul Boros.