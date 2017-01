Unirea aduce încã o minivacantã!

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Luni, 23 ianuarie 2017, va fi zi liberã pentru salariatii din sectorul public, fãcând legãtura între zilele nelucrãtoare din weekend, 21-22 ianuarie, si 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, liberã si aceasta.

Elevii, recent intorsi pe bãn cile scolii dupã vacanta prelungitã din cauza ninsorilor si a gerului, umeazã sã se bucure de o nouã minivacantã, de Ziua Unirii, dupã ce Guvernul a adoptat, ieri, o hotãrare prin care ziua de luni, 23 ianuarie, este declarata zi liberã nelucrãtoare. De aceastã mini-vacantã vor avea parte si bugetarii. Ei insã vor trebui sã recupereze ‘liberul’ fie sambãtã, 28 ianuarie, in regim de program normal, fie panã pe 31 ianuarie, prin prelungirea corespunzãtoare a timpului de lucru. Facilitatea nu se acordã acelor categorii de salariati la stat in locurile in care activitatea nu poate fi intreruptã datoritã caracte rului procesului de productie sau specificului activitãtii. Salariatii care lucreazã in astfel de unitãti au dreptul la compensare cu timp liber corespunzãtor, in urmãtoarele 30 de zile. De asemenea, ziua liberã suplimentarã, 23 ianuarie, nu se aplicã magistratilor si altor categorii de functionari din cadrul instantelor judecãtoresti implicate in solutio narea proceselor cu termen in respectiva zi, si nici participantilor in aceste procese. Din acest an, pe langã celelalte sãrbãtori legale, 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Paste, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, 15 septembrie – Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei, ocro titorul Romaniei, 1 Decembrie – Ziua Nationalã si prima si a doua zi de Crãciun, romanii vor mai avea in plus incã o zi liberã legalã: 1 iunie – Ziua Copilului.