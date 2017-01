Un adolescent de 17 ani s-a sinucis în Spitalul Judetean de Urgentã

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Un tânãr în vârstã de 17 ani, internat la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui cu diagnosticul „otitã purulentã”, a fost descoperit spânzurat în baia salonului al cãrui singur ocupant era. Initial, s-a reusit resuscitarea acestuia, însã, dupã opt ore de eforturi, inima tânãrului a cedat. Politistii vasluieni investigheazã nefericitul eveniment pentru a determina motivele sinuciderii, în paralel, conducerea spitalului demarând propria anchetã.

Un tanãr din Buda, comuna Osesti, a fost internat in seara zilei de 19 ianuarie la SJU Vaslui, suferind de ßotitã purulentã’. Pentru cã boala este contagioasã, el a fost plasat singur intr-o rezervã a spitalului, in baia cãreia, joi seara, a incercat sã-si punã capãt zilelor, spanzurandu-se cu siretul de la pantalonii de pijama. Bãiatul a fost descoperit in jurul orelor 22.00 incã in viatã, de o infirmierã, care a alertat cadrele medicale. Desi s-a reusit resuscitarea, ulterior, inima tanãrului a cedat, la ora 6 dimineata fiind declarat decedat, in ciuda eforturilor medicilor de la Terapie Intensivã. Tanãrul nu avea in antecedente afectiuni psihice si, pe timpul internãrii, nu a prezentat intentii suicidale, insã in familia sa a mai fost un caz de sinucidere, un frate al sãu spanzurandu-se in urmã cu un an. Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul OPJ Vaslui efectueazã investigatii, in cauzã fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpã, si au dispus efectuarea autopsiei victimei. În paralel, conducerea SJU Vaslui a declansat propria anchetã internã in acest caz.