Ultimii la parale!

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Judetul Vaslui a vãrsat în anul 2016 o sumã totalã de 670 milioane de lei la bugetul consolidat al statului. Desi Fiscul a încasat cu 49 de milioane de lei mai mult fatã de programul initial, Vasluiul rãmâne pe ultimul loc din Moldova din punctul de vedere al fortei financiare.

Judetul Vaslui este contributorul cel mai slab din zona Moldovei la bugetul general consolidat al statului. Desi Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui si-a depãsit programul la incasãrile bugetare, dezvoltarea slabã a economiei locale isi spune cuvantul. Anul trecut, Finantele Publice Vaslui au avut stabilit un program de incasãri in sumã totalã de 620,19 milioane de lei, din care s-a realizat 670,8 milioane de lei. Practic, diferentele incasate in plus se ridicã la 49,89 milioane de lei, ceea ce inseamnã un grad de incasare a obligatiilor fiscale de 108,04%. De departe, judetul Botosani este vedeta incasãrilor bugetare din 2016, reusind sã evite ultimul loc din regiune. Botosaniul a avut un grad de realizare a incasãrilor de 108,63%, cel mai mare in randul celor sase judete arondate Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, suma varsatã la bugetul consolidat fiind de 687,22 milioane de lei. Tn ordine crescãtoare, situatia pe restul judetelor este urmãtoarea: Neamt – incasãri de 1.005 milioane de lei, un procent de 107,20% fatã de programul de incasãri, Suceava – 1.296,14 milioane de lei (103,58%), Bacãu – 1.301 milioane de lei (107,26%), Iasi – 2.354 milioane lei (104,34%). Tn totalul incasãrilor bugetare realizate in anul 2016 de administratiile fiscale din Moldova, ponderea veniturilor incasate o detine bugetul de stat, cu 47,46% (4.559,82 milioane lei), urmat de bugetul asigurãrilor sociale cu 34,08% (3.273,79 milioane lei), bugetul de sãnãtate 17,03% (1.636,05 milioane lei) si bugetul asigurãrilor sociale pentru somaj cu 1,43% (137,17 milioane lei).

Oamenii de afaceri au saracit

Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comet, Industrie si Agriculturã Vaslui, spune cã volumul fondurilor colectate din judet la bugetul national reflectã capacitatea mediului de afaceri local. sAceasta este stare economicã care se reflectã la un moment dat. Sunt mai multe cauze care au condus la aceastã situatie. Tn loc sã se dezvolte, foarte multe afaceri din judet s-au inchis. Tn loc sã se deschidã noi firme, se inchid cele existente pe piatã. Tn loc sã prospere, oamenii de afaceri au sãrãcit. Tncasãrile la bugetul statului au crescut de la an la an, dar, cu toate acestea, suntem incã pe ultimul loc in ceea ce priveste sumele vãrsate la bugetul consolidat al statuluio, a spus Ionel Constantin.

Moldova a varsat la buget 10.000 milioane de lei

Gradul de realizare a planului de incasãri transmis de la Ministerul Finantelor privind activitatea DGRFP Iasi a fost realizat in anul 2016 in proportie de 103,31%, cu o depãsire nominalã a acestui program de 320,37 milioane lei. La nivelul celor sase administratii judetene ale finantelor publice impreunã cu Administratia pentru Contribuabili Mijlocii (constituitã la nivelul regiunii incepand cu data de 1 februarie 2016), totalul incasãrilor bugetare se ridicã la valoarea de 9.606,83 milioane lei (103,44% fatã de programul de incasãri). Tncasãrile realizate la nivelul administratiilor financiare detin o pondere de 96,01% in totalul incasãrilor DGRFP Iasi din anul 2016. Contributia activitãtii organelor vamale la incasãrile totale ale DGRFP Iasi in anul 2016 se cifreazã la suma de 398,33 milioane lei, cu un procent de realizare fatã de programul stabilit de 100,19%, respectiv un plus de incasãri de 0,74 milioane lei. Tot in 2016, a fost restituit cãtre contribuabilii, care au indeplinit conditiile legale, TVA in sumã totalã de 297,13 milioane lei, din care 103,38 milioane lei la nivelul administratiei pentru contribuabili mijlocii, 52,07 milioane lei la AJFP Iasi, 40,18 milioane lei la AJFP Suceava etc.