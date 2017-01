Trezoreria Vaslui a efectuat în 2016 plãti de 3.875 milioane lei

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Anul trecut, Trezoreria Vaslui a efectuat un numãr total de 620.205 operatiuni de incasare, din care 339.866 operatiuni prin virament si 280.339 operatiuni in numerar. Operatiunile realizate in Terezoreria Vaslui au fost venituri incasate de 2.218 milioane de lei si plãti efectuate de 3.875 milioane de lei. În anul 2016, la nivelul celor sase administratii judetene ale finantelor publice din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi s-au efectuat un numãr de 5.105.628 operatiuni de incasare. Operatiunile efectuate prin trezorerii au fost venituri incasate de 20.383 milioane lei si plãti efectuate de 33.907 milioane lei. Prin unitãtile Trezoreriei Statului s-a asigurat transmiterea operativã, zilnic, a informatiilor privind executia de casã a veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat, urmãrirea executiei cheltuielilor bugetare la nivelul fiecãrui ordonator de credite si incadrarea acestora in prevederile bugetare si in creditele bugetare deschise si repartizate, analizarea creditelor bugetare deschise si utilizate de cãtre ordonatorii de credite si stabilirea disponibilitatilor si destinatiei creditelor rãmase neutilizate. În anul precedent, gradul de realizare a planului de incasãri transmis de la Ministerul Finantelor privind activitatea DGRFP Iasi a fost realizat in proportie de 103,31%. La nivelul celor sase administratii judetene ale finantelor publice impreunã cu Administratia pentru Contribuabili Mijlocii (constituitã la nivelul regiunii incepand cu data de 1 februarie 2016), totalul incasãrilor bugetare se ridicã la valoarea de 9.606,83 milioane lei.