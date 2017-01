Trenul Unirii a tranzitat, ieri, judetul Vaslui

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

CFR Cãlãtori a numi simbolic, pentru ziua de 24 ianuarie, garnitura IR 10661, care circulã pe ruta Bucuresti-Iasi, Trenul Unirii, marcand astfel 158 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. ßTrenul Unirii va duce simbolul unirii romanilor de la Bucuresti la Iasi in 24 ianuarie, de Ziua Unirii’, a transmis CFR Cãlãtori. Trenul, remorcat de o locomotivã tricolorã, a plecat la ora 05.50 din Bucuresti – Gara de Nord cãtre Iasi, avand urmãtoarele opriri: Ploiesti Sud (06.28), Buzãu (07.32), Focsani (08.39), Tecuci (09.19), Barlad (10.15), Vaslui (10.54), Barnova (11.34) si Iasi (11.55). Locomotiva tricolorã care a tractat Trenul Unirii spre Iasi s-a intors tot ieri in Capitalã, plecand la 16.50 din Iasi si sosind in Bucuresti la ora 23.00. Trenul Unirii a avut ca pasageri speciali un grup de biciclisti. ßBiciclistii munteni au mers la Iasi, unde, impreunã cu biciclistii moldoveni, au dansat Hora Unirii pe biciclete. Evenimentul biciclistilor a fost organizat de asociatiile Adevãratii VeloPrieteni Romania si Probikeaddiction Iasi’, a declarat Mihai Denes, vicepresedintele Asociatiei Adevãratii Veloprieteni.