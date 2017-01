Trei «eschimosi» de ocazie au vrut sã-si facã iglu cu mobilier stradal

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Duminicã searã, politistii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publicã al Politiei Locale Vaslui au întrerupt distractia unui grup de tineri, care intentiona sã amenajeze un iglu… Nu dorinta lor a fost în neregulã, ci faptul cã au vrut sã foloseascã… mobilierul stradal!

Duminicã searã, la ora 23.00, la dispeceratul Politiei Locale Vaslui a fost primit un apel din partea unui cetãtean care sesiza faptul cã a vãzut trei persoane in timp ce cãrau o bancã din zona blocului 186 spre Podul Husului. Echipajul de politistii locali deplasat la fata locului a constatat faptul cã, intr-adevãr, banca lipseste. Mai mult, pe strada Plevnei, vis-a-vis de restaurantul Vechia Roma, a fost gãsit abandonat si un cos de gunoi stradal. S-a procedat la verificarea intregii zone iar o jumãtate de orã mai tarziu politistii locali au identificat trei persoane in zona blocului 94, de pe strada Husului, care, desi prezentau o stare de neliniste, au afirmat cã nu au cunostintã de cele sesizate. Politistii locali i-au condus pe cei trei la sediul Politiei Locale, in vederea stabilirii identitãtii acestora. Din primele verificãri a reiesit faptul cã Marius Ionut C., Vlad Eduard B. si Dragos Andrei A., cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au luat banca, au dus-o la blocul 29, de pe strada Husului, iar in ziua urmãtoare planificaserã sã o transfere in zona oborului, unde construiau o casã din zãpadã. Împotriva tanãrului de 19 ani s-a luat mãsura sanctionãrii contraventionale cu amendã in cuantum de 1.500 lei, iar pentru ceilalti doi minori, amenda a fost de 750 lei, conform prevederilor legale. De asemenea bunurile au fost recuperate si amplasate la locul initial chiar de cãtre contravenienti, demonstrand astfel faptul cã isi asumã cele infãptuite si adoptã un comportament adecvat in societate. Politia Localã Vaslui multumeste cetãtenilor care dau dovadã de spirit civic sesizand faptele care aduc atingere convietuirii sociale si invitã pe toti cetãtenii sã procedeze astfel, apeland numerele de telefon 0235/315756, 0335/402866.