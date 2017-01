Tragedie provocatã de plecarea la muncã în strãinãtate

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Vasile Vârlan, bãrbatul din Tanacu care si-a înjunghiat concubina, în noiembrie 2016, supãrat cã aceasta voia sã plece la muncã în Italia, va rãmâne în arest preventiv, au decis judecãtorii Tribunalului Vaslui. Pentru a treia oarã, judecãtorii au respins cererea lui de înlocuire a arestului preventiv cu arest la domiciliu, cerere având ca argument dorinta acestuia de a avea grijã de copiii victimei sale.

Dupã moartea sotului, care, cãzut in patima bãuturii, s-a sinucis, si rãmasã cu 3 copii, o femeie din Burghelesti, comuna Tanacu, a decis sã-si refacã viata de Vasile Varlan, un prieten de familie. Nici un an mai tarziu, femeia a trecut printr-o nouã tragedie, dupã ce concubinul sãu aproape a omorato, dupã o ceartã domesticã. Totul a pornit de la planul femeiii care, din dorinta de a avea un trai mai bun, avea de gand sã plece in Italia, la muncã. Întrun moment de furie, bãrbatul a pus mana pe un cutit, cu care i-a administrat femeii 4 lovituri, dupã care, speriat de ceea ce a fãcut, a incercat sã se sinucidã. A fost salvat in ultima clipã de ginerele sãu, care a tãiat franghia cu care Varlan se spanzurase. Transportatã de urgentã la spital, victima a supravietuit loviturilor primite in torace, abdomen si coapsã, dupã ce medicii au operat-o de mai multe ori. Acuzat de tentativã de omor, bãrbatul a fost arestat preventiv, imediat ce starea sa de sãnãtate a permis acest lucru. Mãsura preventivã a fost prelungitã de mai multe ori, ultima datã vineri, 20 ianuarie, cu incã 30 de zile. De fiecare datã Vasile Varlan a cerut, prin apãrãtor, inlocuirea mãsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, aducand ca argument dorinta sa de a avea grijã de gospodãria si copiii victimei sale, care incã se reface dupã loviturile primite. De fiecare datã, judecãtorii au respins cererile ca neintemeiate.