TRADITII DE FILIPII DE IARNÃ SI SFINTII TREI IERARHI

În multe dintre regiunile tãrii, încep cele trei zile care constituie Filipii de iarnã, serbate de mitologia popularã din 29 pânã pe 31 ianuarie. La mijlocul acestui ciclu, cinstim pe Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gurã de Aur, doctori vindecãtori.

Desi pomeniti separat în luna ianuarie, pe Sfântul Vasile pe 1 ianuarie, pe Sfântul Grigorie pe 25 ianuarie si pe Sfântul Ioan Gurã de Aur pe 27 ianuarie, ei sunt prãznuiti împreunã pe 30 ianuarie. Pricina acestui praznic a fost îndelung disputatã în zilele împãrãtiei lui Alexie Comneanul, când s-a fãcut împerechere si prigonire între bãrbatii cei pricopsiti în învãtãturi si îmbunãtãtiti. Unii crestini cinsteau mai mult pe marele Vasilie, iar pre dumnezeiescul Hrisostom îl micsorau. Altii, iarãsi, cinsteau mai mult pre dumnezeiescul Grigorie. Din aceastã cruntã pricinã, poporul s-a scindat în ioaniteni, vasiliteni si grigoriteni. Dar iatã cã, în anul 1084, într-o vedenie, Sfântului Ioan Mauropos i-au apãrut cei trei sfinti împreunã si i-au grãit: „Dupã cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem si nici o vrajbã nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul sãu, îndemnati de Duhul Sfânt, am scris învãtãturi pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, asa am învãtat. Nu este între noi unul întâi si altul al doilea. De chemi pe unul, vin si ceilalti doi. Drept aceea, sculându-te, porunces te, celor ce se învrãjbesc, sã nu se mai certe pentru noi. Cã nevointa noastrã, cât am fost în viatã si dupã moarte, a fost sã împãcãm pe oameni si sã aducem în lume pace si unire. Împreuneazã- ne, dar, fãcându-ne praznic la câte trei într-o singurã zi, si înstiinteazã cu aceasta pe cres- tini, ca noi în fata lui Dumnezeu, una suntem.” Sãrbãtoarea Sfintilor Trei Ierarhi este o sãrbãtoare ce descoperã cã dupã cum în Sfânta Treime deosebirea dintre Tatãl, Fiul si Sfântul Duh nu duce la dezbinare si nici unitatea lor la depersonalizare, tot astfel nici mirenii, ca persoane diferite, nu sunt chemati sã trãiascã separat unii de altii sau sã se ridice unii împotriva altora, ci sã convietuiascã dupã modelul Sfintei Treimi, unul în celãlalt. În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prãznuirea comunã a celor Trei Ierarhi, iar prin hotãrârea luatã la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfintii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai institutiilor de învãtãmânt teologic ortodox din întreaga lume. Sfântul Vasile cel Mare, episcop al Cezareii Capadociei, nãscut în jurul anului 329 a studiat cu retori si filosofi celebri în Cezareea Palestinei, Constantinopol si Atena. De staturã înaltã, slab si negricios la fatã, cu o barbã mare, neagrã. Cronicile spun cã nu a avut timp sã se înãlbeascã pentru cã a trãit numai cincizeci de ani. Ne-a lãsat în bisericã o Sfântã Liturghie care se serbeazã de 10 ori pe an: în primele cinci duminici ale Postului Mare, în Joia Patimilor, în ajunul Sfintelor Pasti, al Crãciunului si Bobotezei, si pe 1 ianuarie, ziua de pomenire a Sfântului Vasile. Cu exceptia unor rugãciuni, ritualul este acelasi cu al Liturghiei Sfântului Ioan Gurã de Aur. A fãcut incursiuni în Mesopotamia, Siria, Palestina si Egipt pentru a cunoaste modul în care vietuiau cãlugãrii în singurãtate. El i-a adunat pe acestia în locuri organizate, stabilind si o rânduialã pentru acest mod de vietuire. În anul 358 pune temelia primei comunitãti de obste, pe malul râului Isis, lângã Neocezareea. Aici redacteazã împreunã cu Sfântul Grigorie Filocalia, o colectie de texte din scrierile lui Origen. Tot acum, concepe Regulile monahale mari si mici. În Cezareea Capadociei a înfiintat institutii de asistentã socialã cunoscute sub numele de Vasiliade, cum ar fi: aziluri, case pentru reeducarea fetelor decãzute, spitale pentru leprosi. Sfântul Vasile cel Mare a luptat împotriva celor care negau dumnezeirea lui Hristos si a celor care tãgãduiau dumnezeirea Sfântului Duh. A trecut la cele vesnice pe 1 ianuarie, în anul 379. Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul) nãscut în jurul anului 330, în Arianz, lângã Capadocia unde studiazã gramatica pânã la vârsta de 12 ani, iar între 350-358 îsi completeazã studiile la Atena. A fost hirotonit preot de tatãl sau si episcop de cãtre Sfântul Vasile cel Mare si leagã o prietenie strânsã cu Sfântul Vasile cel Mare, încât se spunea despre ei cã „sunt douã trupuri, însã un singur suflet”. Sfântul Grigorie de Nazianz avea staturã mijlocie si un ochi bolnav, din cauza unei lovituri venitã de la arienii ce negau dumnezeirea lui Hristos. Numele de „Teologul” îl primeste dupã sustinerea celor cinci Cuvântãri teologice în anul 380, la Constantinopol, în Biserica „Învierii”. Sfântul Grigorie de Nazianz a prezidat cel deal II-lea Sinod ecumenic din anul 381. Sfântul Grigorie Teologul cere spre bãtrânete de la împãratul Teodosie cel Mare sã trãiascã retras, în liniste: „Si eu, împãrate, o singurã favoare cer puterii tale care face daruri mãrete. Nu cer aur, nu tãblite multicolore, nu acoperãminte pentru masa de tainã, nu sã primesc o înaltã demnitate pentru neamul meu sau sã stau aproape de tine, cel preabun… Un singur lucru cer sã mi se dea: sã stau putin departe de invidie. Doresc sã cinstesc scaunul, dar de departe. Am obosit sã fiu urât de toti, chiar si de prieteni, pentru cã nu pot privi spre altceva, decât spre Dumnezeu”. În aceastã retragere scrie ceea ce împãrtãsise credinciosilor în bisericã. S-a spus despre el cã mai întâi a citit, apoi a vorbit si abia apoi a scris. A trecut la cele vesnice pe 25 ianuarie în anul 389-390. Sfântul Ioan Gurã de Aur sau Ioan Hrisostom s-a nãscut la Antiohia, în jurul anului 354 rãmânând orfan de tatã din copilãrie. Dupã moartea mamei sale, în jurul anului 374, Ioan se retrage în muntii din apropiere, devenind monah sub ascultarea unui bãtrân sihastru sirian timp de patru ani dupã care se va retrage vreme de doi ani într-o pesterã. Hirotonit diacon în anul 381, de cãtre episcopul Meletie, si preot în anul 386, de cãtre episcopul Flavian, urmasul lui Meletie timp de doisprezece ani, predicã în Antiohia în fiecare duminicã si sãrbãtoare, iar în post, chiar în fiecare zi, luptând împotriva pãgânismul, maniheismul, gnosticismul, arianismul si iudaismul. În anul 397 este numit arhiepiscop al Constantinopolului. A predicat si a scris un numãr impresionant de comentarii la Sfânta Scripturã, înfiin- tînd numeroase institutii de ajutoare a bolnavilor, sãracilor si oamenilor în vârstã, primind numele de „ambasadorul sãracilor”. În timpul Sfântului Ioan Gurã de Aur nu exista un formular fix, asa cum existã în prezent, pentru sãvârsirea Sfintei Liturghii astfel încât Sfântul Ioan a adunat într-un formular actele cultice si rugãciunile si a dat nastere Liturghiei care îi poartã numele si care este cel mai des folositã. Se crede cã în vremea când era diacon a scris cel mai impresionant tratat despre preotie. Este conceput în sase cãrti, sub forma unui dialog. Sfântul Ioan Gurã de Aur a trecut la cele vesnice pe 14 septembrie 407, zicând: „Slavã lui Dumnezeu pentru toate!”. Numeroase familii îi serbeazã pe Trei Ierarhi de patroni ai casei de apãrare contra bolilor; pierderea jumãtãtii celei care nu tine, smintealã, iar tot lucrul fãcut va iesi strâmb, neregulat. Totodatã este rãu de lupi prin pierderea unei mâini sau a unui picior ori dau lupii noaptea iama în bãtãturile sãtenilor împutinându-le animalele din curte. În aceste zile începe logodna pãsãrilor si se împerecheazã lupii, iar lupoaica fatã în noaptea de Sf. Gheorghe. Conform traditiei, Cei Trei Ierarhi sau Trisfetitele cum se mai spune, constituie intrarea crestinilor în bisericã si de aici a aparitia credintei în Dumnezeu. Se merge la bisericã cu colivã în onoarea sufletelor mortilor celor neîmpã rtãsiti si o lumânare de pomanã, pentru ca întreaga viatã de apoi sã le fie luminatã. Este tinutã sãrbãtoarea de cãtre fetele de mãritat spre a li se arãta în vis ursitul, nelucrând si postind de dulce în aceastã zi. În aceastã zi se schimbã vremea; dacã curg stresinile, primãvara e friguroasã; dacã este ger, vara e cãlduroasã. Ultima din cele trei zile ale Filipilor este consacratã chiar patronului lupului, miticului si neîndurãtorul Filip Schiopul, cel mai periculos dintre Filipi ce schilodeste si strâmbã pe cei îndrãznesc a nu-i cinsti ziua. Aniversare frumoasã tuturor cititorilor ce poartã numele unuia dintre ierarhi!

Dan Horgan

