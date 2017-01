Tigari de contrabanda ascunse in podeaua dublata a unui microbuz

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

În ziua de 18 ianuarie, in jurul orei 02.30, in PTF Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Maxim T., in varstã de 37 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, conducand un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Romania. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care, echipa comunã de control a descoperit, ascunse si nedeclarate, intrun spatiu special amenajat prin dublarea podelei microbuzului, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, 2.020 pachete tigãri de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigaretelor, in valoare totalã de 9.090 lei, si a microbuzului, in valoare de 76.500 lei, in vederea confiscãrii, si sanctionarea contraventionalã a bãrbatului cu amendã in valoare de 10.000 lei.