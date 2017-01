Taximetristul proxenet ar vrea sã scape de închisoare

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Condamnat, în 2014, la 2 ani si 6 luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de minore, vasluianul Bogdan Mãdãlin Vultur nu a respectat conditiile impuse de judecãtori, astfel cã Tribunalul Vaslui a revocat beneficiul suspendãrii conditionate a pedepsei, urmând ca acesta sã execute întreaga pedepsã în regim de detentie. Bãrbatul, care între timp se stabilise în Finlanda, unde, si acolo, a avut probleme cu legea, a contestat, prin e-mail, aceastã decizie. Cererea sa este încã departe de solutionare, asteptându-se relatii de la Interpol, dar si de la instantele finlandeze, astfel cã, dacã se va reîntoarce în tarã, taximetristul proxenet va ajunge prima datã dupã gratii.

La sfarsitul anului 2014, taximetristul vasluian Bogdan Mãdãlin Vultur a fost condamnat de Tribunalul Vaslui la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei, dupã ce ar fi santajat si obligat o elevã in varstã de 16 ani sã intretinã, contra cost, raporturi sexuale cu diverse persoane. Faptele datau din perioada mai-iunie 2013, atunci cand, spun anchetatorii, Vultur a profitat de faptul cã fata era minorã si usor influentabilã si, sub amenintare, i-a cerut fetei sã intretinã relatii sexuale cu diverse persoane, de la care cerea sume cuprinse intre 100 si 200 de lei. Minora era sunatã de proxenet chiar si in timpul orelor de curs, luatã de la scoalã si trimisã sã se intalneascã cu clientii. Tatãl fetei este cel care a sesizat faptul cã fiica sa a ajuns victima unui traficant de carne vie, si a anuntat Politia dupã ce a interceptat, intamplãtor, de pe telefonul elevei, un mesaj primit de la taximetrist, in care era aranjatã o partidã de sex cu un client. În sentinta primitã de Bogdan Mãdãlin Vultur, judecãtorii i-au impus acestuia o serie de obligatii, inclusiv cea de a anunta, in prealabil, orice schimbare de domiciliu si orice deplasare care depãseste 8 zile, precum si intoarcerea. Individul nu a tinut cont de aceste obligatii si, un an mai tarziu, a plecat in Finlanda, unde, si acolo, a avut probleme cu legea, fiind condamnat pentru furt. În consecintã, Serviciul de Probatiune Vaslui a cerut Tribunalului Vaslui revocarea beneficiului suspendãrii conditionate a pedepsei, cerere aprobatã de instantã, care, in februarie anul trecut, a dispus ca Bogdan Mãdãlin Vultur sã execute intreaga pedeapsã in regim de detentie. Jumãtate de an mai tarziu, in luna octombrie 2016, Vultur, aflat dupã gratii in Finlanda, a trimis prin e-mail o contestatie la executare, sperand ca, dacã aceasta va fi aprobatã, la revenirea in tarã sã scape de inchisoare. Cererea sa este incã departe de solutionare, judecãtorii vasluieni solicitand relatii de la Interpol, dar si de la instantele finlandeze. În aceste conditii, dacã se va reintoarce in tarã, taximetristul proxenet va ajunge imediat dupã gratii.