Tânãrul care a accidentat mortal un elev îsi asteaptã sentinta

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Sentinta definitivã pentru soferul care, în luna martie, a accidentat mortal un elev chiar pe trecerea de pietoni din fata cinematografului Independenta se lasã asteptatã. Bogdan Ionut Radu, în vârstã de 22 de ani, din comuna Muntenii de Sus, a fost condamnat în primã instantã la 3 ani si jumãtate de închisoare cu executare. Pânã la pronuntarea sentintei definitive, tânãrul va rãmâne în arest la domiciliu, au decis judecãtorii ieseni.

Pe 2 martie 2016, in cursul serii, Bogdan Ionut Radu, in varstã de 22 de ani, din comuna Muntenii de Sus, a accidentat mortal un liceean in timp ce acesta traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni semaforizatã din dreptul cinematografului Independenta din Vaslui. Soferul teribilist conducea bolidul personal, un autopturism Alfa Romeo, cu peste 80 de kilometri/orã si nu a respectat culoarea rosie a semaforului, lovind in plin victima. Impactul a fost atat de puternic, incat adolescentul in varstã de 15 ani, elev in clasa a IXa a Colegiului ‘Anghel Ruginã’, care mergea de la cursuri spre casã, a suferit mai multe traumatisme, printre care unul facial si altul, cranian, foarte grav. Dupã ce i s-au acordat pri mele ingrijiri, victima a fost transportatã in comã profundã la o clinicã din Iasi, unde a fost ope ratã. În zadar insã, cu toate eforturile medicilor, datoritã leziunilor incompatibile cu viata, adolescentul a decedat. Arestat preventiv si, ulterior, plasat in arest la domiciliu, Bogdan Ionut Radu a fost acuzat de ucidere din culpã, iar la sfarsitul lunii septembrie, magistratii Judecãtoriei Vaslui au dat o primã sentintã in acest dosar. Soferul vinovat a fost condamnat la 3 ani si jumãtate de inchisoare cu executare si o pedeapsã complementarã de 3 ani de interzicere a unor drepturi, inclusiv cel de a conduce un autoturism. În plus, societatea de asigurare la care Radu era asigurat a fost obligatã sã plãteascã cheltuielile medicale in sumã de peste 8.500 lei. Atat soferul vinovat, cat si familia elevului decedat in accident au contestat decizia judecãtorilor vasluieni. Sentinta definitivã va fi datã de magistratii Curtii de Apel Iasi pe data de 26 ianuarie. Panã atunci, tanãrul sofer ucigas va rãmane in arest la domiciliu, mãsurã preventivã sub incidenta cãreia se aflã incã din luna aprilie, au decis miercuri judecãtorii ieseni. Trebuie spus cã perioada cat Bogdan Ionut Radu a fost plasat in arest la domiciliu va fi scãzutã din eventuala condamnare cu executare, la fel ca si cum ar fi fost dupã gratii, in arest preventiv.