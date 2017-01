Tânãr de 21 de ani, retinut pentru tâlhãrie

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Barlad l-au retinut, sãptãmana trecutã, pentru 24 de ore, pe Claudiu C., de 21 de ani, din municipiul Barlad, bãnuit de comiterea infractiunii de talhãrie, faptã sãvarsitã asupra unui bãrbat de 36 de ani, din aceeasi localitate. În seara de 10 decembrie 2016, in timp ce bãrbatul de 36 de ani se afla in zona parcului de agrement din municipiul Barlad, a fost abordat de Claudiu C., care l-a intrebat cat este ora. În timp ce bãrbatul s-a uitat la telefonul mobil pentru a rãspunde, Claudiu C. i-a smuls din manã aparatul si a fugit din acea zonã. Ulterior comiterii faptei, tanãrul a valorificat telefonul sustras cu suma de 100 lei. Telefonul a fost recuperat de politisti si restituit pãrtii vãtãmate. În urma investigatiilor efectuate, politistii au probat activitatea infractionalã a tanãrului. Acesta a fost retinut si prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri privative.