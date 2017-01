Tâmpenii USR-iste

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Clotilde Armand, consilier local USR în Bucuresti, ar vrea ca salariile vasluienilor sã rãmânã în continuare mici. Comentând majorarea salariului minim brut pe economie la 1.450 lei, ea a sustinut cã mãsura este normalã pentru Bucuresti, dar anormalã pentru Vaslui. Iatã si explicatiile: mãsura este bunã pentru Bucuresti, datoritã faptului cã bucurestenii nu pot supravietui cu salariul minim (fiind astfel stimulati sã munceascã mai mult etc.), iar pentru Vaslui este proastã, din cauzã cã distruge industria localã. Mai mult, a spus USR-ista, la Vaslui se poate trãi „regeste” cu un salariul net de 930 lei pe lunã…

Într-un interviu acordat la inceputul acestei sãptãmani site-ului ‘Ziare.com’, Clotilde Armand, consilier in Consiliul Local al Sectorului 1 din partea Uniunii Salvati Romania (USR), a comentat acid majorarea salariului minim brut pe economie la 1.450 lei, incepand cu 1 februarie 2017. În viziunea economicã a partidului pe care il reprezintã, in judetul Vaslui nu ar trebui fãcutã aceastã majorare, pentru cã ar ruina mediul privat local. Mai mult, ea spune cã oamenii de afaceri nu au bani pentru a sustine majorarea salariului minim pe economie – este, de altfel, un alt motiv pentru care mãsura nu este binevenitã pentru judetul Vaslui. În schimb, pentru un oras precum Bucurestiul, o astfel de mãsurã fiscalã se justificã total. Unul din argumentele aduse in sprijinul acestei teorii este cã firmele din Capitalã au resursele financiare disponibile pentru plata salariului minim. Mai mult, Clotilde Armand sustine cã in Bucuresti nu se poate trãi cu actualul salariu minim, pe cand in Vaslui netul de 930 lei, primit acum la salariul minim brut pe economie de 1.250 lei, este suficient. Practic, Armand sustine ca in Romania cuantumul salariului minim brut pe economie ar trebui sã fie diferentiat, in functie de zona geograficã.

Masurile socialiste sunt bune pentru Bucuresti

Clotilde Armand isi incepe analiza asupra salariului minim din Romania, referindu-se la Franta, unul din cele mai puternice state europene din punct de vedere economic: ‘Franta s-a dezindustrializat din cauza mãsurilor socialiste dezastruoase. Nu trebuie sã facem la fel, trebuie sã tinem un echilibru’, a spus reprezentatul USR. Si continuã: ‘Mai e ceva. Mãrirea salariului minim nu are acelasi efect in Bucuresti ca in judetul Vaslui, de exemplu. Diferenta intre Vaslui si Bucuresti e cu mult mai mare decat aceea intre Bucuresti si Franta. În Bucuresti, ar fi normal sã ridicãm salariul minim, in Vaslui ar putea distruge industria localã, exact cum spuneati’. Motivatiile care sustin o astfel de tezã sunt simple. ‘Nu putem analiza cu medii nationale, trebuie vãzut despre ce vorbim in fiecare judet. În Bucuresti, nu se poate supravietui cu salariul minim, care e prea mic in raport cu nivelul economiei in Bucuresti’ a concluzionat Clotilde Armand.

Vasluienii au asipiratii la fel ca bucurestenii

Achitarea unor salarii diferentiate in Romania ar fi o mãsurã absolut injustã. Sustinãtorii unei astfel de teorii, in frunte cu Clotilde Armand, ar trebui sã stie cã ratele la un credit bancar din judetul Vaslui sunt identice cu cele din Bucuresti, iar politicile institutiilor financiare nu sunt diferite in functie de zonele geografice. De asemenea, vasluienii achitã acelasi pret la utilitãti (energie electricã, gaze naturale, apã, transport etc.). Spre exemplu, vasluienii achitã un pret de 180 de lei pentru o gigacalorie, iar in Bucuresti pretul perceput de RADET este de 164 lei/gigacalorie. Cu alte cuvinte, vasluienii plãtesc mai mult pentru incãlzirea locuintelor. Si pretul la carburanti este identic la Vaslui si la Bucuresti. Mai multã, din materiale apãrute in massmedia nationale privind preturile la alimente reiese cã locuitorii din Bucuresti, Bihor, Vaslui sau Hunedoara plãtesc cam aceleasi preturi pe mancare. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, a citit interviul si nu este de acord cu cele sustinute de Clotilde Armand. ‘Oamenii de la Vaslui au aceleasi aspiratii ca si locuitorii din Bucuresti sau Timisoara. Nu se poate ca in Romania sã fie aplicate salarii diferentiate. Afacerile trebuie sã se dezvolte, pentru ca in privat sã se acorde salarii mai mari ca la stat. Oamenii de afaceri trebuie sustinuti cu facilitãti fiscale, cu ajutoare de minimis pentru a plãti salarii mai bune’, a spus Constantin.