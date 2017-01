Tâlharul din Bãcani s-ar fi vrut liber

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Tânãrul din Bãcani care, împreunã cu un tovarãs din Coroiesti, tâlhãrea femeile din Bârlad va rãmâne în arest preventiv, a decis Tibunalului Vaslui care, încã o datã, a respins contestatia formulatã de acesta împotriva deciziei date în acest sens de judecãtorii bârlãdeni. Plin de tupeu, Vasilicã Sebastian Grigorutã, arestat dupã mai bine de 3 luni de cãutãri, a cerut insistent si cu aceastã ocazie înlocuirea mãsurii de arest preventiv cu cea a arestului la domiciliu sau chiar cu cea a controlului judiciar!

La sfarsitul lunii octombrie, dupã 3 luni de cãutãri, politistii barlãdeni reuseau identificarea si retinerea a doi tineri talhari care, in luna august, au atacat in plinã stradã o barlãdeancã in varstã de 42 de ani, cãreia, prin violentã, i-au smuls geanta de pe umãr, geantã in care femeia avea, in afara actelor de identitate, doar 20 de lei. Din cate se pare, cei doi, Vasilicã Sebastian Grigorutã, din Bãcani, in varstã de 17 ani, si Viorel Vlãdut Ungureanu, din Coroiesti, cu un an mai mare, mai aveau la activ si alte fapte similare, motiv pentru care au ajuns in arest preventiv, unul in centrul pentru minori Tichilesti, celãlalt, la Penitenciarul Vaslui. Judecãtorii barlãdeni au prelungit pentru a treia oarã mandatul de arestare preventivã emis pe numele celor doi, cercetati pentru sãvarsirea infractiunii de talhãrie calificatã. Dornic de libertate, cel mai tanãr dintre talhari, Vasilicã Sebastian Grigorutã, a contestat, ca de fiecare datã, aceastã decizie. Si acum incercarea a fost fãrã succes, judecãtorii Tribunalului Vaslui respingand, ca nefondatã, contestatia formulate de acesta, la fel, si cererea tanãrului talhar de inlocuire a mãsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu sau chiar cu cea a controlului judiciar. Procesul celor doi talhari care operau in Barlad va incepe in curand, cercetãrle fiind incheiate iar dosarul, depus in instantã.