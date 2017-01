Suspiciune de gripã în judetul Vaslui, infirmatã de Institutul Cantacuzino

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Un bãrbat în vârstã de 62 de ani a fost internat cu suspiciune de gripã, pentru confirmarea – sau nu! – a diagnosticului fiind trimise probe la Institutul Cantacuzino Bucuresti. Din fericire, suspiciunile nu s-au adeverit, asa cã Vasluiul nu intrã pe harta judetelor atinse de gripã. E bine cã nu avem gripã, dar, de la o zi la alta, numãrul de îmbolnãviri cu viroze si penumonii creste, de la începutul anului fiind raportate nu mai putin de 2.115 cazuri, din care 316 pacienti au necesitat internare. Mai grav este cã virozele fac ravagii în special în rândul copiilor si adolescentilor, în timp ce persoanele în vârstã sunt cele mai expuse la pneumonii.

Gripa, virozele pulmonare si pneumoniile fac ravagii si in acest sezon rece, panã acum, la nivel national fiind raportate peste 350 de cazuri de gripã, fiind inregistrate si trei decese. Cele mai multe cazuri de gripã au fost raportate in judetele din centrul si sudul tãrii, insã specialistii atrag atentia cã boala s-ar putea extinde si in judetele din Moldova. Conform datelor primite de la Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui, in judet a existat un singur pacient cu suspiciune de gripã, un barlãdean in varstã de 62 de ani, care in prezent este internat. Probele prelevate au fost trimise in vederea testãrii la Institutul Cantacuzino Bucuresti. Din fericire, rezultatele primite nu au conformat prezenta gripei. De mentionat cã persoana in cauzã, desi face parte din grupul celor mai vulnerabile la imbolnãvirea cu gripã, nu s-a vaccinat antigripal. Campania de vaccinare antigri – palã se deruleazã prin cabinetele medicilor de familie si in unitãti sanitare cu paturi. În cadrul campaniei de vaccinare antigripalã sunt imu – nizate cu prioritate persoanele peste 65 de ani, cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, respectiv copiii si bãtranii institutionalizati, gravidele si personalul medical. Din totalul de 15.000 de doze de vaccin antigripal, sosite in judetul Vaslui pentru imunizarea populatiei, mai sunt disponibile incã 214 doze, ce pot fi solicitate in perioada urmãtoare. În aceastã perioadã, pe fondul scãderilor accentuate a temperaturilor, creste alarmant numãrul imbolnãvrilor cu viroze respiratorii si penumonii. Astfel, in a doua sãptãmanã a lunii ianuarie, au fost raportate nu mai putin de 816 cazuri de viroze respiratorii, din totalul de 1.608 cazuri raportate in acest an, mai mult decat dublu fatã de ultima sãptãmanã a lunii decembrie 2016, cand au fost raportate doar 359 cazuri, si cu 200 mai multe cazuri fatã de aceeasi perioadã a anului trecut. Mai grav este faptul cã circa 60% dintre imbolnãvirile cu viroze respiratorii din acest an sunt in randul copiilor cu varstã de panã la 14 ani, in conditiile in care acestia, practic intreaga perioadã au fost in vacantã! Dealtfel, din totalul de 144 de cazuri grave, care au necesitat internare, 85 sunt copii, din care 38 cu varstã de panã la un an! O altã boalã ‘de sezon’, pneumonia, afecteazã din ce in ce mai multi vasluieni, de la 125 de cazuri in ultima sãptãmanã a lunii decembrie 2016, numãrul imbolnãvirilor a crescut la 222 in perioada 1- 7 ianuarie, respectiv la 285 cazuri, in a doua sãptãmanã a lunii ianuarie. Pentru comparatie, în aceeasi perioadã a anului 2016, au fost înregistrate doar 177 de cazuri de pneumonii. De la inceputul acestui an, s-a impus spitalizarea a numai putin de 170 de vasluieni care au contractat, din cauza frigului, pneumonie, din care 47 de pacienti sunt persoane in varstã de peste 65 de ani. Dealtfel, la aceastã categorie de persoane, alãturi de cele cu putere de muncã, din categora de varstã 15 – 49 de ani, au fost raportate peste jumãtate din cazurile de imbolnãviri cu penumonie, nu mai putin de 244 de cazuri. În aceastã perioadã cu temperaturi foarte scãzute, categoriile de persoane cu risc ridicat de imbolnãvire sunt: persoanele cu afectiuni cronice, cu varsta cuprinsã intre 6 luni – 64 ani in evidentã cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficientei umane, gravidele, persoanele peste 65 ani, dar si personalul medico-sanitar si auxiliar sau adultii si copii rezidenti in institutii de ocrotire socialã, precum si persoane care acordã asistentã medicalã, socialã si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt. Pentru a preveni aparitia si extinderea infectiilor respiratorii si a gripei, se recomandã populatiei sã evite contactul cu persoanele bolnave si zonele aglomerate, sã evite deplasãrile in spatii deschise si expunerea prelungitã la frig. De asemenea, se recomandã consumul de alimente bogate in proteine, fructe si legume si, nu in ultimul rand, vaccinarea antigripalã mai ales a persoanelor cu risc crescut de imbolnãvire. Mãsurile de igienã personalã, precum spãlarea cu apã si sãpun a mainilor, folosirea batistelor pentru strãnut sau tuse sunt esentiale pentru prevenirea imbolnãvirilor prin afectiuni respiratorii, in special gripã. În cazul alterãrii stãrii de sãnãtate, trebuie evitatã automedicatia. Se recomandã prezentarea la cabinetul medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice.